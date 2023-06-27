Дроны R-18 уничтожили два БТР и "секретное" спецсредство россиян (видео)

Каждый беспилотник R-18 несет по три мощных бомбы, что позволяет военным наносить несколько ударов и добивать уцелевшую технику.

Подразделение "Птицы Мадяра" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в ночь на 27 июня уничтожили четыре единицы российской техники с помощью дронов R-18. Командир роты Роберт Бровди с позывным "Мадяр" рассказал подробности в видеоролике на YouTube.

Днем аэроразведка заметила в лесопосадке несколько БТР, которые россияне пытались спрятать под прикрытием деревьев, а ночью отправили к их позициям дроны-бомбардировщики R-18. Каждый из БПЛА несет по три кумулятивных боеприпаса, предназначенных специально для пробития брони, а также тепловизионную камеру для работы в темное время суток.

"Птицы Мадяра" успешно подорвали два бронетранспортера, когда увидели незапланированную цель — грузовик ВС РФ, едущий по проселочной дороге к одной из позиций. Оператор решил атаковать транспортное средство прямо на ходу, первая бомба упала чуть левее, однако повредила колеса и топливный бак, вынудив машину остановиться. Пятеро оккупантов успели выбраться и отбежать в сторону, когда второй снаряд попал прямо в двигатель, пробив его насквозь.

Четвертой пораженной целью стала специальная техника ВС РФ, которая после трех попаданий вспыхнула и горела несколько часов. Название и предназначение машины Роберт Бровди раскрывать отказался, отметив, что военные это спецсредство узнают.

"Ввиду текущего характера военный действий определенное время дневные детокс-программы показывать не могу. Наполняйтесь ночной джага-джагой", — добавил он в Telegram.

Дроны R-18 разработаны специалистами ОО "Аэроразведка", а сейчас производятся компанией FRDM. Это коптеры с восемью двигателями, которые поднимают боеприпасы общим весом до 5 кг, чаще всего украинские военные используют гранаты РКГ-3 или бомбы РКГ-1600.

Недавно "Птицы Мадяра" на ходу разбили колонну ВС РФ дроном R18. В результате взрывов были уничтожены 3 БМП и грузовой автомобиль.

В компании FRDM заявили о разработке нового ударного дрона R-34. Он создан на той же архитектуре, что и R-18, но получил улучшенные характеристики.