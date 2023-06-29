Клонируют Switchblade 300: в России готовят новый ударный дрон "Вектор-120"

Российские конструкторы уверяют, что их комплекс получится удобнее американского в применении. Пока их не стоит бояться, поскольку работа только началась, а первые испытания запланированы на 2024 год.

В России разрабатывают дрон-камикадзе "Вектор-120", пытаясь скопировать конструкцию американских Switchblade. Подробности российскому информационному агентству ТАСС сообщили в опытно-конструкторском бюро "Беспилотного авиастроения".

По словам источника, сейчас инженеры работают над проектом и налаживают производство некоторых узлов своего беспилотника, планируя начать летные испытания в 2024 году. Особенностью БПЛА станет пусковая установка в виде тубуса, которую солдат может без труда носить с собой.

Такой же принцип используется в комлекcах Switchblade о компании AeroViroment из США. Разработчики уверяют, будто "Вектор-120" будет лучше своего американского конкурента, поскольку сможет запускаться из любого положения и без видимого дыма, достаточно взять одноразовый тубус и выстрелить, как из гранатомета, хоть снаружи, хоть изнутри здания. Дрон затем расправит крылья и полетит в нужном направлении.

В ОКБ называют быстрое развертывание большим преимуществом над Switchblade — "Вектор-120" якобы не нуждается в какой-либо подготовке к запуску. Стоит отметить, что Switchblade использует компрессор со сжатым воздухом, который и выталкивает "умный" боеприпас из пусковой установки. Как будет работать тубус "Вектора-120" — пока не уточняется.

Представитель ОКБ добавил, что "Вектор-120" планируют оснастить боеголовкой весом от 220 до 250 г. Такое количество взрывчатки якобы превышает боевую мощь ручных гранат РГД-5 и Ф-1, примерно соответствуя выстрелу из РПГ-7. Радиус действия взрыва собираются увеличить за счет шрапнельных элементов. Новые дроны-камикадзе предлагают использовавть для поражения живой силы и легкой бронированной техники, такой как БТР, БМП, бронемобилей.

"На танки замахиваться не будем, но при точном и качественном управлении хороший пилот сможет вогнать дрон в верхнюю защиту моторного отсека и у танка", — заявил источник.

Заявленные характеристики комплекса "Вектор-120":

длина тубуса — 90 см;

диаметр тубуса — 10 см;

вес вместе с дроном — 2,8 кг;

размах крыльев — 1,2 м;

максимальная скорость — до 200 км/ч;

время полета — около 30 м.

Модель Switchblade 300 весит даже меньше — 2,7 кг включая пусковую установку и чехол для переноски. Она оснащается боеприпасом шрапнельного типа, мощность взрыва которого эквивалентна гранате калибра 40-мм.

Базово дрон-камикадзе держится в воздухе до 10 минут, однако в 2023 году AeroViroment выпустила модификацию Switchblade 300 Block 20, которая получила увеличенную дальность и продолжительность полета. Это стало возможным благодаря установке литий-ионных батарей большей емкости от компании Amprius Technologies.

AeroViroment также разработала более мощные дроны Switchblade 600, которые используют ВСУ. Они вооружены боеголовками весом 15 кг, которая сравнима с ракетой ПТРК Javelin по эффективности поражения техники.