Оператора ДоZор, который обслуживал ФСБ и Минобороны РФ, взломан неизвестными хакерами

Вышла из строя часть спутниковых терминалов, перезагрузились коммутаторы, уничтожена информация на серверах.

Важнейшие российские структуры, такие как ФСБ, Минобороны, пенсионный фонд и другие ключевые ведомства остались без спутникового интернета благодаря атаке неизвестных хакеров, пишет в своем телеграм-канале военный журналист Андрей Цаплиенко. Также без связи остались структуры по нефтедобыче и обслуживанию населения электроэнергией, отмечает он.

Военный корреспондент выложил у себя на телеграм-канале скриншоты взлома спутникового провайдера "ДоZор", который и обеспечивал всю это важную инфраструктуру интернетом. Как утверждается в сообщении Цаплиенко, вышла из строя часть спутниковых терминалов, перезагрузились коммутаторы, уничтожена информация на серверах, которые указаны на скриншотах.

На сайте разместили сообщение от ЧВК "Вагнер" Перечень взломанных систем провайдера Взлом серверов ДоZор

Вместе с обвалом и выведением из строя систем спутниковой связи неизвестные хакеры разместили изображение с посланием от ЧВК "Вагнер" и соответствующее видеосообщение. Таким образом к взлому могли быть причастны члены этой террористической организации, которые мстят властям за неудавшийся мятеж.

Хотя, конечно, это может быть и своеобразная операция "под чужим флагом" со стороны проукраинских хактивистов. Но пока что ни одна из хакерских группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку, так что кто именно является инициатором взлома спутникового провайдера оккупантов пока что остается неизвестным.

Ранее Фокус писал, что хакеры взломают военный спутник Пентагона и получат за это награду: что известно.