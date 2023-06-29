Названа новая причина гибели подлодки "Титан": это мог быть дешевый аккумулятор

Компания OceanGate просила студентов создать недорогую батарею, чтобы еще больше снизить себестоимость всей субмарины, — сообщают СМИ.

В 2018 году компания OceanGate обратилась к студентам-инженерам Университета штата Вашингтон с просьбой найти способ сделать более дешевую "глубоководную и интеллектуальную" батарею для своей субмарины. Хотя неясно, использовалась ли потом эта батарея на "Титане", данный инцидент показывает, какое давление испытывали сотрудники OceanGate, чтобы сохранить "низкую стоимость" проекта, пишет vice.com.

Студентам поручили разработать более "рентабельный" прототип, который был бы одновременно "безопасным" и, что не менее важно, "доступным". Представители OceanGate, Марк Уолш и Тони Ниссен, написали в служебной записке, что для достижения цели могут использоваться "готовые к продаже" детали и "недорогие схемы", что удешевит сам аккумулятор.

В итоге студенты создали прототип, который, по их словам, был "примерно на $50 000 дешевле", говорится в материале. Они купили "детали в местном магазине, потому что они были эффективными и экономичными". В Университете заявляют, что никакого партнерства на коммерческой основе между компанией и студентами не было.

Журналисты vice.com не смогли узнать, была ли "самодельная" батарея установлена на "Титан", или нет. Но после несчастного случая, субмарину буквально анализируют по крупицам, чтобы понять, почему она взорвалась, и что именно стало причиной ее гибели. Журналисты допускают, что дешевый аккумулятор мог быть установлен, так как топ-менеджмент компании еще в 2019 году говорил о финансовых затруднениях, вызванных тем, что подлодку постоянно приходилось дорабатывать. А еще компания всеми силами пыталась сделать проект доступным для более масштабного производства.

По словам представителя OceanGate Тони Ниссена, чтобы сохранить "низкую стоимость" и "продолжить разработку", компания попыталась проявить творческий подход, в том числе путем применения готовых решений. Наверное, поэтому в системе управления субмариной и появился геймпад.

Финансовые проблемы разработчики испытывали до января 2020 года, когда компания получила дополнительные инвестиции в размере 18 миллионов долларов. В интервью о финансировании гендиректор Стоктон Раш сказал, что некоторые планы находились "в подвешенном состоянии", пока он не получил это вливание.

Во время погружения на "Титане" в апреле 2019 года специалист по подводному плаванию Карл Стэнли услышал беспокоящий его треск. Сообщается, что через день после этого он написал Рашу электронное письмо, в котором предложил гендиректору OceanGate обратить внимание на эту проблему и подумать, как бы он поступил, если бы был инвестором проекта.

Ранее мы сообщали о том, что одной из причин взрыва батискафа "Титан" мог стать корпус неправильной формы.