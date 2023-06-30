Вспоминать и плакать: приложение Tinder отключили в России из-за войны в Украине

Теперь россияне не могут скачать Tinder и зарегистрироваться в нем по российскому номеру. В уже установленных приложениях перестали работать главные функции, но остались чаты.

Мобильное приложение для знакомств Tinder перестало работать в России 30 июня. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС.

Tinder пропал из онлайн-магазинов Play Market (Android) и AppStore (iOS). Как сообщает российское СМИ, если приложение уже было установлено на смартфон, то пользователь может его открыть и даже войти в аккаунт, но не воспользоваться по назначению. Другими словами, теперь россияне не могут просматривать анкеты и отмечать понравившихся людей "свайпами" — при попытке сделать это программа показывает сообщение об ошибке.

Российское медиа Mash пишет, что у пользователей в РФ остался доступ к сохраненным чатам, поэтому они смогут вспомнить свои старые успехи и неудачи. Как заметили журналисты медиа Baza, в скачанном Tinder невозможно зарегистрироваться по российскому номеру телефона. Breaking Trends отмечает: ограничения не помогают снять даже VPN-сервисы, виртуально меняющие местоположение устройства.

Сообщения в приложении Tinder в России Фото: Telegram

Буквально за день до этого, 29 июня, социальная сеть "ВКонтакте" запустила приложение "VK Знакомства", вероятно, надеясь заменить Tinder. Бета-версию для Android уже разместили в маркетплейсе Google Play.

В начале мая компания Match Group, которой принадлежит Tinder, объявила об уходе из России 30 июня, а теперь выполнила свое обещание. В своем ежегодном отчете она сослалась на защиту прав человека на фоне войны в Украине, эксперты же связывают решение организации с финансовыми потерями на российском рынке.

Недавно девушка нашла идеальный способ найти любовь в приложениях для знакомств. По ее словам, в профиль не стоит выкладывать идеальные фотографии, поскольку они могут отпугивать подходящих мужчин.