"Киев — это часть России": Facebook заблокировал украинца из-за скандальной ошибки

Соцсеть запретила украинскому пользователю Святославу Степаненко размещать рекламу, решив, что он находится на территории России.

Сотрудник техподдержки компании Марка Цукерберга Meta заявил, что столица Украины, Киев, находится в России. Электронное письмо с таким смыслом получил украинец Святослав Степаненко, который обратился в техническую поддержку соцсети Facebook за помощью.

Мужчина рассказал, что столкнулся с проблемой, когда хотел разместить рекламное объявление. В ответ получил от сервера информацию о том, что он находится на территории РФ. А россияне не могут рекламировать свои товары и услуги в Facebook.

Степаненко написал в техподдержку соцсети с просьбой помочь в ситуации. Он был уверен, что произошла какая-то ошибка, ведь в настройках геолокации мужчина выбрал "Киев".

Сотрудник Meta прочитал сообщения украинца и посоветовал ему сменить часовой поезд. Когда пользователь поинтересовался, зачем это делать, технический специалист объяснил, что в cоцсети нельзя публиковать рекламу из России, частью которой он назвал Киев.

"Ваш рекламный профиль был отключен потому, что для рекламного профиля установлен Киев, который является частью России. Я настоятельно рекомендую вам изменить часовой пояс", — написали мужчине в ответ.

Степаненко сделал скрин переписки и опубликовал на своей странице в Facebook новый пост, в котором просил других пользователей соцсети помочь сделать эту историю публичной.

Украинец обратился в техподдержку Meta с просьбой помочь решить проблему, но там ему сказали, что Киев - это часть РФ. Фото: Скриншот

В комментариях к посту, опубликованном мужчиной, некоторые украинцы предположили, что он мог ошибиться с геолокацией. Ведь в России в Пермском крае расположена деревня с названием "Киев". В свою очередь Степаненко ответил, что выбирал именно столицу Украины, которая расположена в часовом поясе GMT+3. В то время как российская деревня расположена в часовом поясе GMT+5.

Более того, деревня Киев (историческое название — Горемыкино) в Косинском районе Пермского края была упразднена еще в 2008 году, так как в начале 2000-х годов в ней проживал всего один житель. Теперь бывшая деревня — часть Левичанского сельского поселения.

Напомним, в феврале 2023 года в скандал из-за российско-украинской войны попал Илон Маск. 9 февраля операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания решила ограничить возможности использования спутникового интернета Starlink для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Кроме того в октябре 2021 года в скандал попала компания Apple. Она опубликовала карту Украины без Крыма. В приложении для артистов Apple Music for Artists появилась карта Украины, на которой Крым изображался российской территорией, а на карте России — наоборот. С помощью этих карт музыканты могут отслеживать прослушивания своих треков по отдельным странам.