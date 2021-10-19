Apple на своей карте изобразила Крым как часть РФ (фото)

Речь идет о приложении Apple Music для артистов, которая позволяет им отслеживать прослушивание треков по странам. Там Украина изображена без полуострова, а Россия — наоборот.

Американская компания Apple попала в очередной скандал в Украине. Пользователям удалось найти карту Украины в приложении Apple Music for Artists, на которой Крым не был обозначен как часть ее территории. В то же время полуостров отображается как часть России. На ситуацию обратило внимание сообщество в Instagram Culture Ukraine, в которой публикуется информация об украинской поп-культуре.

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Фото: Скриншот

"Просто карты Украины и России в приложении от Apple Music для артистов. Кто занимается платформой на территории нашей страны? Что за неуважение?", — вопрошают на странице сообщества.

Речь идет о карте, на которой музыканты имеют возможность отслеживать просмотры своих треков по странам.

Фото: Скриншот

Среди украинских пользователей многие остались недовольными. Среди них в том числе стали звучать слова о желании перейти с Apple Music на Spotify.

Фото: Скриншот

Следует отметить, что скандалы с принадлежностью Крымского полуострова происходят регулярно. В октябре учащиеся "Малой академии наук" в оккупированном Россией Крыму получили ответ на письмо, которое отправляли летом королеве Елизавете II. На конверте, которое пришло из королевской канцелярии Елизаветы II, рядом с адресом Севастополь указан в качестве города Российской Федерации.

Ранее Фокус сообщал, как Украина троллила Россию из-за фотографий Крыма. Администрация аккаунта Украины в социальной сети потребовала от России "убраться" с территории оккупированного полуострова, используя при этом популярный мем.