Apple на своїй карті зобразила Крим як частину РФ (фото)

Йдеться про програму Apple Music для артистів, яка дозволяє їм відстежувати прослуховування треків по країнах. Там Україна зображена без півострова, а Росія — навпаки.

Американська компанія Apple потрапила в черговий скандал в Україні. Користувачам вдалося знайти карту України в додатку Apple Music for Artists, на якій Крим не був позначений як частина її території. У той же час півострів зображається як частина Росії. На ситуацію звернула увагу спільнота в Instagram Culture Ukraine, у якій публікується інформація про українську поп-культуру.

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Фото: Скриншот

"Просто карти України і Росії в додатку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?", — запитують на сторінці спільноти.

Йдеться про карту, на якій музиканти мають можливість відстежувати перегляди своїх треків по країнах.

Фото: Скриншот

Серед українських користувачів багато хто залишився незадоволеним. Серед них, зокрема, стали звучати слова про бажання перейти з Apple Music на Spotify.

Фото: Скриншот

Варто зазначити, що скандали з приналежністю Кримського півострова відбуваються регулярно. У жовтні учні "Малої академії наук" в окупованому Росією Криму отримали відповідь на лист, який відправляли влітку королеві Єлизаветі II. На конверті, який прийшов з королівської канцелярії Єлизавети II, поряд з адресою Севастополь вказаний як місто Російської Федерації.

Раніше Фокус повідомляв, як Україна тролила Росію через фотографії Криму. Адміністрація акаунту України в соціальній мережі зажадала від Росії "забратися" з території окупованого півострова, використовуючи при цьому популярний мем.