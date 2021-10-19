Apple на своїй карті зобразила Крим як частину РФ (фото)
Йдеться про програму Apple Music для артистів, яка дозволяє їм відстежувати прослуховування треків по країнах. Там Україна зображена без півострова, а Росія — навпаки.
Американська компанія Apple потрапила в черговий скандал в Україні. Користувачам вдалося знайти карту України в додатку Apple Music for Artists, на якій Крим не був позначений як частина її території. У той же час півострів зображається як частина Росії. На ситуацію звернула увагу спільнота в Instagram Culture Ukraine, у якій публікується інформація про українську поп-культуру.
"Просто карти України і Росії в додатку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?", — запитують на сторінці спільноти.
Йдеться про карту, на якій музиканти мають можливість відстежувати перегляди своїх треків по країнах.
Серед українських користувачів багато хто залишився незадоволеним. Серед них, зокрема, стали звучати слова про бажання перейти з Apple Music на Spotify.
Варто зазначити, що скандали з приналежністю Кримського півострова відбуваються регулярно. У жовтні учні "Малої академії наук" в окупованому Росією Криму отримали відповідь на лист, який відправляли влітку королеві Єлизаветі II. На конверті, який прийшов з королівської канцелярії Єлизавети II, поряд з адресою Севастополь вказаний як місто Російської Федерації.
Раніше Фокус повідомляв, як Україна тролила Росію через фотографії Криму. Адміністрація акаунту України в соціальній мережі зажадала від Росії "забратися" з території окупованого півострова, використовуючи при цьому популярний мем.