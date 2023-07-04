Неуловимы для ВС РФ: Брянскую область атаковали дроны "Баба Яга", — росСМИ

Беспилотные летальные аппараты сначала поразили электроподстанцию в тылу ВС РФ, а затем сбросили мины на пограничный пост в Брянской области.

Украинские военные с помощью беспилотных летальных аппаратов 4 июля атаковали линию электропередач, подстанцию и пограничный пункт в Брянской области. Об этом сообщают российские медиа.

По информации SHOT, в 04:30 беспилотный летальный аппарат сбросил взрывчатку электроподстанцию в деревне Рудня-Цата Климовского района, которая расположена всего в 8 километрах от границы с Украиной. В 5:00 ударный дрон прилетел повторно и снова сбросил на подстанцию боеприпас. СМИ отмечает, что никто из жителей деревни не прострадала, однако местные жители остались без света.

Позже еще одно российское медиа Mash написало, будто 4 июля дроны типа "Баба Яга" долетели до приграничного поста в Суземском районе Брянской области и сбросили на него три мины. СМИ не уточняет, есть ли пострадавшие в результате налета.

Что собой представляют дроны "Баба Яга"

Отметим, что беспилотные летальные аппараты "Баба-яга" — это крупные беспилотники с большой грузоподъемностью. Именем героини из народной сказки эти ударные дроны окрестили сами россияне.

Эти БПЛА, пишет ТСН, хорошо зарекомендовали себя во время деоккупации Херсона и Херсонской области. Они способны поднимать в воздух боеприпасы, весом до 20 килограммов. Дроны, как правило, летят низко над землей, чтобы более точно поразить заданную цель. Сами российские военные признаются, что "Баба-Яга" обходит средства радиоэлектронной борьбы.

Координаты нужной цели военные загружают прямо в "компьютер" дрона. Он поднимается в воздух, летит точно к указанному месту, сбрасывает снаряд и без дополнительной помощи человека возвращается.

Напомним, 31 мая в России сообщили о том, что десять беспилотников атаковали Брянскую область. По данным журналистов, в налете участвовал дрон самолетного типа — похожий на те, которые днем ранее атаковали Москву. Все вражеские беспилотники были перехвачены РЭБ или ликвидированы системами ПВО.

Кроме того 25 мая российские СМИ уже писали о том, что дроны с гранатами атаковали пограничный пункт в Брянской области. По данным медиа, два "украинских" FPV-квадрокоптера с "самодельными гранатами" заметили в селе Ломаковка Стародубовского района. Российские пограничники приземлили беспилотники с помощью антидроновых ружей до того, как они долетели до цели.