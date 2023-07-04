Виноват TikTok и компьютерные игры: Макрон назвал причину беспорядков во Франции

Президент республики считает, что нужно активнее сотрудничать с соцсетями для выявления зачинщиков протестов и мародеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон уверяет, что причина беспорядков во Франции после убийства полицейскими 17-летнего водителя-экспедитора арабского происхождения кроется в социальных сетях и жестоких видеоиграх. Об этом он заявил журналистам, сообщает сайт Kotaku.

Во всем виноваты соцсети

Выступая перед журналистами, Макрон заявил, что значительную роль в разжигании беспорядков сыграли соцсети, такие, как Snapchat и TikTok. Президент Франции изложил планы по работе с технологическими компаниями для удаления "наиболее провокационного контента", которым делились хулиганы, заявив, что ожидает от этих платформ проявления "принципов ответственности". Сейчас полиция активно разыскивает наиболее активных пользователей соцсетей, которые призывали к погромам и мародерству.

"Насилие имеет разрушительные последствия, и мы абсолютно нетерпимы к контенту, который пропагандирует или разжигает ненависть, или насильственное поведение в Snapchat", — заявил журналистам представители этой соцсети. "Мы активно модерируем этот тип контента, и когда мы его находим, мы удаляем его и принимаем соответствующие меры".

В чем причина погромов

Напомним, что несовершеннолетнего водителя полиция застрелила во время задержания в пригороде Нантер, после чего возникли протесты, переросшие в бунт и мародерство по всей стране. Согласно сообщениям в прессе и видеороликам в интернете толпы граждан стали громить все подряд, поджигать автомобили и грабить магазины. Полиция применила слезоточивый газ и совершила более 870 арестов особо рьяных бунтовщиков. В подавлении случаев мародерства и вандализма принимали участие более 40 тысяч полицейских и спецназовцев.

Впрочем, Франция всегда славилась массовыми протестами. "Желтые жилеты", многочисленные бунты и погромы связанные с якобы жестокостью полиции, не новы в республике. В этой стране некоторая часть населения даже активно поддерживало движение Black Lives Matter, которое к Франции вообще не имеет никакого отношения. Так же в 2005 году вспыхнули беспорядки после того, как два мальчика погибли, убегая от полиции, в коммуне Клиши-су-Буа в Париже.

Игры так же провоцируют насилие

Но кроме соцсетей у главы государства есть и претензии к компьютерным играм. По мнению Макрона они так же способны провоцировать насилие в социуме. "Иногда возникает ощущение, что некоторые из бунтарей и хулиганов просто ходят по улицам опьяненные видеоиграми", — отметил Макрон.

Учитывая, что рынок видеоигр постоянно растет, а молодые люди предпочитают все больше времени проводить в соцсетях и перед мониторами играя по сети, в этих словах может быть логика.

Хотя у психологов на этот счет мнение разделилось почти поровну. Они не первый год проводят исследования на эту тему и постоянно приходят к разным результатам. Например, психолог доктор Рэйчел Коверт в июне 2022 года заявила, что она и ее коллеги "в течение 20 лет изучали связь между агрессией и видеоиграми, и не было никаких последовательных выводов, которые вообще предполагали бы, что игры и агрессия каким-либо образом напрямую связаны. Во всем виноваты социальные проблемы".

Другие ее коллеги считают, что не все так однозначно и компьютерные игры действительно могут быть своеобразной "каплей", которая переполнит "чашу терпения" конкретного индивидуума, спровоцировав выброс агрессии или подтолкнув к ней.

Ранее Фокус писал, что жестокие компьютерные игры снижают чувствительность и способность сопереживать. Ученые провели глобальное исследование и выяснили, как игры влияют на людей.