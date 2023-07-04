"Все было украдено": во Франции оценили ущерб от беспорядков в €1 миллиард

По словам председателя союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье, в ходе беспорядков было полностью разграблено более 200 магазинов, уничтожено 300 банковских отделений, а также пострадало 250 табачных лавок.

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Ущерб от массовых беспорядков во Франции, вспыхнувших после смерти 17-летнего чернокожего студента Ноэля, составил более 1 миллиарда евро. Об этом сказал председатель союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье в интервью изданию Le Parisien 3 июля.

"Было полностью разграблено более 200 магазинов, уничтожено 300 банковских отделений, пострадало 250 табачных лавок с использованием методов абсолютного насилия. Все было украдено, даже кассовые аппараты, прежде чем поджечь, чтобы уничтожить", — констатировал де Безье.

Как отмечает глава организации, из-за действий протестующих французский бизнес уже потерял более чем миллиард евро, не считая ущерба для туризма. По его словам, видео беспорядков, которые облетели весь мир, портят имидж Франции, из-за чего некоторые люди отменили свои поездки.

Беспорядки во Франции: что известно

Во вторник, 27 июня, во Франции начались масштабные беспорядки после смерти 17-летнего чернокожего студента Ноэля. Он был убит полицейскими, когда пытался сбежать от них на машине. Протестующие подожгли около 40 автомобилей, возвели баррикады, запустили фейерверки и подожгли здание.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 30 июня срочно вернулся в Париж, покинув саммит ЕС в Брюсселе. Он заявил, что министерство внутренних дел мобилизует "дополнительные средства" для борьбы с насильственными протестами, а также отметил, что нельзя эксплуатировать смерть подростка.

По информации местных СМИ, по состоянию на 1 июля по всей стране было задержано более 1300 участников беспорядков. Лишь на Париж и пригород приходится 406 задержаний. в Марселе, где протесты проходят с особой силой, участники беспорядков разграбили местный склад с оружием и получили доступ к винтовкам.