Беспорядки во Франции: 1300 человек задержано, Макрон винит во всем соцсети (фото, видео)

Четвертый день по всей стране продолжаются протесты из-за убийства 17-летнего подростка сотрудником полиции. Глава государства был вынужден отложить запланированный визит в Германию, чтобы урегулировать ситуацию. Фокус разобрался в том, что происходит в Европе.

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Во Франции четвертый день по всей стране проходят массовые беспорядки из-за действий сотрудников полиции, которые забрали жизнь у 17-летнего подростка. Фокус собрал все, что известно об инциденте.

По информации местного издания BFMTV, по состоянию на 1 июля по всей стране было задержано более 1300 участников беспорядков. Лишь на Париж и пригород приходится 406 задержаний.

Протесты во Франции: действия протестующих

По информации газеты le Figaro, в Марселе, где протесты проходят с особой силой, участники беспорядков разграбили местный склад с оружием и получили доступ к винтовкам. В Бордо было зафиксировано нападение на полицейский участок — участники беспорядков забросили туда дымовые шашки.

В целом, протесты во многих городах проходят одинаково. Мятежники строят баррикады, поджигают шашки, а также идут на столкновение с полицейскими.

Протесты во Франции: реакция властей и президента

Французское правительство организовало встречу с кризисной командой, в которую вошли представители различных ведомств. Они должны спланировать дальнейшие действия по разгону протестов.

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден отложить свой запланированный визит в Германию, который должен был пройти с 2 по 4 июля. Новые даты не сообщаются. Также глава государства экстренно покинул заседание Европейского совета, чтобы посетить кризисное заседание.

По возвращению в Париж Эммануэль Макрон рассказал, что были развернуты дополнительные силы безопасности, чтобы сдерживать беспорядки, а Министерству внутренних дел поручили мобилизовать дополнительные средства для борьбы с протестами. Отдельно глава государства заявил, что нельзя эксплуатировать смерть подростка и обвинил социальные сети в разжигании ненависти.

По его мнению, французская молодежь, которая принимала участие в беспорядках, сильно оторвана от реального положения дел и живет в видеоиграх, которые их опьянили".

Технологическим компаниям пришел указ удалять насильственный контент и делиться с правоохранительными органами информацией о протестующих, которые занимаются манипуляцией в интернете.

"Я ожидаю, что эти платформы будут ответственными", – говорится в сообщении.

При этом, Франции не собираются вводить чрезвычайное положение, но обещают "жесткую реакцию от государства".

"Когда нападают на школы, мэрии, полицейские участки и социальные центры, мы видим, что страдают именно жители рабочих кварталов. Это не просто политические символы", — сказал глава МВД Жеральд Дарманен.

Протесты во Франции: предыстория

Массовые беспорядки начались ночью 28 июня под Парижем. Причиной стало то, что сотрудник правоохранительных органов застрелил 17-летнего парня, который в то время управлял транспортным средством. Подросток отказался останавливать автомобиль после требования полицейских, в результате чего был убит.

После этого протесты начали распространяться по всей стране. За четыре дня были разгромлены десятки магазинов, не менее 2 тысяч автомобилей подожгли, а еще 200 сотрудников полиции получили ранения.

Какие требования у протестующих — неизвестно. Также нет информации о том, как именно правительство Франции собирается решать проблему.

Напомним, 28 июня сообщалось, что в Таиланде могут казнить 5 человек, за то, что они перегородили дорогу лимузину королевы. Дело тянется еще с 2020 года, когда в стране проходили студенческие протесты и митинги и лишь сейчас был вынесен приговор.

15 июня сообщалось, что в Польше женщины вышли на протесты против закона об абортах. Беспорядки прошли примерно в 80 городах страны после смерти беременной женщины, которая могла бы выжить, если бы ей предложили прерывание беременности.