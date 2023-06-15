"Хватит нас убивать": в Польше женщины вышли на протесты против закона об абортах

Протесты прошли примерно в 80 городах страны после смерти беременной женщины, которая могла бы выжить, если бы ей предложили прерывание беременности.

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Польские законы о запрете абортов, одни из самых строгих в Европе, спровоцировали массовые протесты за последние годы, сообщает Reuters.

В 2021 году националистическое правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого ввело в действие решение Конституционного суда, запрещающее прерывание беременности с дефектами плода, поскольку консервативная политика все больше укореняется в одной из самых набожных католических стран Европы.

Активисты за права на аборт заявили, что было по крайней мере пять случаев смерти беременных женщин

В прошлом месяце Дорота умерла от септического шока в больнице после того, как у нее отошли воды на 20-й неделе беременности. Эта новость всколыхнула общество Польши, женщины вышли на многочисленные протесты.

"С нас достаточно… Ни одной больше", — заявила на митинге Агнешка Чередерецкая, основатель движения "Женская забастовка" в Варшаве.

Протестующие скандировали "Прекратите убивать нас", некоторые несли плакаты с надписями "Нам нужны врачи, а не миссионеры" и "Ад для женщин".

Акции протеста прошли примерно в 80 городах.

2 июня, сообщалось о том, что американский штат впервые запретил таблетки для абортов. Вайоминг 17 марта стал первым штатом Америки, который запретил использование таблеток для аборта.

Ранее, 10 мая 2022 года, Фокус писал о том, с чем сталкиваются в Польше украинки, которые не хотят рожать. Многие женщины из Украины не понимают, что их репродуктивные права исчезают при пересечении польской границы. Один из вариантов для тех, кто хочет сделать аборт — ехать в Чехию.