"Досить нас вбивати": у Польщі жінки вийшли на протести проти закону про аборти

Протести пройшли приблизно у 80 містах країни після смерті вагітної жінки, яка могла б вижити, якби їй запропонували переривання вагітності.

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Польські закони про заборону абортів, одні з найсуворіших у Європі, спровокували масові протести за останні роки, повідомляє Reuters.

У 2021 році націоналістичний уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького ввів у дію рішення Конституційного суду, що забороняє переривання вагітності з дефектами плоду, оскільки консервативна політика дедалі більше вкорінюється в одній із побожних католицьких країн Європи.

Активісти за права на аборт заявили, що було, принаймні, п'ять випадків смерті вагітних жінок.

Минулого місяця Дорота померла від септичного шоку у лікарні після того, як у неї відійшли води на 20-му тижні вагітності. Ця новина сколихнула суспільство Польщі, жінки вийшли на численні протести.

"З нас достатньо... Жодної більше", — заявила на мітингу Агнешка Чередерецька, засновник руху "Жіночий страйк" у Варшаві.

Протестувальники скандували "Припиніть вбивати нас", деякі несли плакати з написами "Нам потрібні лікарі, а не місіонери" та "Пекло для жінок".

Акції протесту відбулися приблизно у 80 містах.

2 червня повідомлялося про те, що американський штат вперше заборонив таблетки для абортів. Вайомінг 17 березня став першим штатом Америки, який заборонив використання пігулок для аборту.

Раніше, 10 травня 2022 року, Фокус писав про те, з чим стикаються у Польщі українки, які не хочуть народжувати. Багато жінок з України не розуміють, що їхні репродуктивні права зникають під час перетину польського кордону. Один із варіантів для тих, хто хоче зробити аборт — їхати до Чехії.