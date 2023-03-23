"Будь-яке життя священне": американський штат уперше заборонив таблетки для абортів

З 1 липня набуде чинності новий закон штату Вайомінг про таблетки для аборту, який забороняє "призначати, відпускати, розповсюджувати, продавати або використовувати будь-які ліки з метою забезпечення або проведення аборту".

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Вайомінг 17 березня став першим штатом Америки, який заборонив використання пігулок для аборту. Про це повідомляє видання NDTV.

Після того як губернатор Марк Гордон підписав заборону на пігулки для аборту, він закликав законодавців продовжувати діяти і запропонував внести зміни до конституції штату, щоб повністю заборонити аборти, і потім представити ці зміни на розгляд виборців.

"Я вважаю, що це питання необхідно вирішити вже найближчим часом. Найкраще це зробити шляхом голосування народу", — сказав губернатор-республіканець.

Крім цього, видання зазначає, що скоро очікується рішення федерального суду в Техасі, де суддя може заборонити широко використовувані таблетки для аборту. Міфепристон — це ліки, які були схвалені Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) більш ніж десять років тому і були легально доступними.

Вайомінг 17 березня став першим штатом Америки, який заборонив використання таблеток для аборту Фото: Pixabay

Метью Качмарик, суддя з Техасу, має можливість ухвалити рішення про заборону продажу цих таблеток для переривання вагітності на всій території країни.

З 1 липня набуде чинності закон Вайомінга про таблетки для аборту, який забороняє "призначати, відпускати, поширювати, продавати або використовувати будь-які ліки з метою забезпечення або проведення аборту". Порушення цього закону тягне за собою відповідальність для лікарів та інших осіб, включно з позбавленням волі строком до шести місяців і штрафом у розмірі 9 000 доларів США.

"Я вважаю, що будь-яке життя священне і що до кожної людини, включно з ненародженою, слід ставитися з гідністю і співчуттям", — зазначив губернатор Марк Гордон у своєму листі держсекретареві.

Раніше Фокус писав, що у США хочуть створити плавучу клініку, щоб обійти заборону абортів. На спеціальному кораблі зможуть переривати вагітність за межами штатів, а також забезпечуватимуть американців контрацептивами.

Також повідомлялося, що в Угорщині посилили правила проведення абортів. За новими нормами лікарі зобов'язані показувати жінкам, які планують перервати вагітність, життєво важливі показники плода. Це значно посилює ліберальні правила щодо абортів, які існували раніше.