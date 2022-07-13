У США хочуть створити плавучу клініку, щоб обійти заборону абортів

На спеціальному кораблі зможуть переривати вагітність за межами штатів, а також забезпечуватимуть американців контрацептивами.

У Сполучених Штатах запропонували організувати круїзні тури в Мексиканській затоці, під час яких проводитимуть операції для переривання вагітності в обхід американського законодавства. Про це пише CNBC.

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З такою ініціативою виступила професорка Каліфорнійського університету та акушерка-гінекологиня Мег Отрі.

Як наголошує каліфорнійська лікарка, багатьом жителям південних регіонів США швидше і простіше сісти на корабель, ніж дістатися штату, де аборти, як і раніше, легальні. Судно з пацієнтками відпливатиме до Мексиканської затоки, де не діє американська юрисдикція, пояснила Отрі.

Аборти робитимуть у першому триместрі вагітності безпосередньо на кораблі. Також на судні планують роздавати контрацептиви та надавати іншу медичну підтримку.

Професорка уже організувала збирання коштів на свою ініціативу через одну з американських громадських організацій.

"У нашій країні стався напад на репродуктивні права жінок, а я все життя виступаю за репродуктивне здоров'я та вибір. Ми повинні створювати варіанти, бути продуманими та креативними, щоб допомогти людям отримати медичну допомогу, на яку вони заслуговують", — прокоментувала Отрі.

Міністр охорони здоров'я Ксав'єр Бесерра, зі свого боку, заявив, що федеральний закон скасовує заборону штату на аборти, якщо вагітній жінці потрібна невідкладна медична допомога. Як повідомляється, чиновники системи охорони здоров'я США вже стурбовані тим, що лікарі надто довго чекатимуть, перш ніж переривати вагітність, щоб убезпечити себе від юридичного переслідування. У результаті це може призводити до плачевних результатів для жінок, аж до втрати пацієнток.

Нагадаємо, Верховний суд США обмежив права жінок на переривання вагітності. Тепер кожен штат самостійно регулюватиме політику в цьому питанні. Великий бізнес уже заявив, що готовий допомагати персоналу з абортним туризмом.

Також Фокус розповідав, які голлівудські зірки переривали вагітність та поділилися своїми історіями про це.