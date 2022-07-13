В США хотят создать плавучую клинику, чтобы обойти запрет абортов

На специальном корабле смогут прерывать беременность за границами штатов, а также будут обеспечивать американцев контрацептивами.

В Соединенных Штатах предложили организовать круизные туры в Мексиканском заливе, в ходе которых будут проводиться операции для прерывания беременности в обход американского законодательства. Об этом пишет CNBC.

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С такой инициативой выступила профессор Калифорнийского университета и акушер-гинеколог Мег Отри.

Как подчеркивает калифорнийский доктор, многим жителям южных регионов США быстрее и проще сесть на корабль, чем добраться до штата, где аборты по-прежнему легальны. Судно с пациентками будет отплывать в Мексиканский залив, где не действует американская юрисдикция, объяснила Отри.

Аборты будут делать в первом триместре беременности непосредственно на корабле. Также на судне планируют раздавать контрацептивы и оказывать другую медицинскую поддержку.

Профессор уже организовала сбор средств на свою инициативу через одну из американских общественных организаций.

"В нашей стране произошло нападение на репродуктивные права женщин, а я всю жизнь выступаю за репродуктивное здоровье и выбор. Мы должны создавать варианты, быть продуманными и креативными, чтобы помочь людям получить медицинскую помощь, которую они заслуживают", — прокомментировала Отри.

Министр здравоохранения Ксавьер Бесерра, в свою очередь, выступил с заявлением, что федеральный закон отменяет запрет штата на аборты, если беременной женщине требуется неотложная медицинская помощь. Как сообщается, чиновники системы здравоохранения США уже обеспокоены тем, что врачи будут слишком долго ждать, прежде чем прерывать беременность, чтобы обезопасить себя от юридического преследования. В итоге это может приводить к плачевным результатам для женщин, вплоть до потери пациенток.

Напомним, Верховный суд США ограничил права женщин на прерывание беременности. Теперь каждый штат будет самостоятельно регулировать политику в этом вопросе. Крупный бизнес уже заявил, что готов помогать персоналу с абортным туризмом.

Также Фокус рассказывал, какие голливудские звезды прерывали беременность и поделились своими историями об этом.