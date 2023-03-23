"Любая жизнь священна": американский штат впервые запретил таблетки для абортов

С 1 июля вступит в силу новый закон штата Вайоминг о таблетках для аборта, который запрещает "назначать, отпускать, распространять, продавать или использовать любые лекарства с целью обеспечения или проведения аборта".

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Вайоминг 17 марта стал первым штатом Америки, который запретил использование таблеток для аборта. Об этом сообщает издание NDTV.

После того как губернатор Марк Гордон подписал запрет на таблетки для аборта, он призвал законодателей продолжать действовать и предложил внести изменения в конституцию штата, чтобы полностью запретить аборты и затем представить эти изменения на рассмотрение избирателей.

"Я считаю, что этот вопрос необходимо решить уже в ближайшее время. Лучше всего это сделать путем голосования народа", — сказал губернатор-республиканец.

Кроме этого, издание отмечает, что скоро ожидается решение федерального суда в Техасе, где судья может запретить широко используемые таблетки для аборта. Мифепристон — это лекарство, которое было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) более десяти лет назад и было легально доступным.

Вайоминг 17 марта стал первым штатом Америки, который запретил использование таблеток для аборта Фото: Pixabay

Мэтью Качмарик, судья из Техаса, имеет возможность вынести решение о запрещении продажи данных таблеток для прерывания беременности по всей территории страны.

С 1 июля вступит в силу закон Вайоминга о таблетках для аборта, который запрещает "назначать, отпускать, распространять, продавать или использовать любые лекарства с целью обеспечения или проведения аборта". Нарушение этого закона влечет за собой ответственность для врачей и других лиц, включая лишение свободы на срок до шести месяцев и штраф в размере 9 000 долларов США.

"Я считаю, что любая жизнь священна и что к каждому человеку, включая нерожденного, следует относиться с достоинством и состраданием", — отметил губернатор Марк Гордон в своем письме госсекретарю.

Ранее Фокус писал, что в США хотят создать плавучую клинику, чтобы обойти запрет абортов. На специальном корабле смогут прерывать беременность за границами штатов, а также будут обеспечивать американцев контрацептивами.

Также сообщалось, что в Венгрии ужесточили правила проведения абортов. По новым нормам врачи обязаны показывать женщинам, планирующим прервать беременность, жизненно важные показатели плода. Это существенно ужесточает либеральные правила в отношении абортов, существовавшие до этого.