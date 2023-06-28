Пять человек в Таиланде могут казнить, за то, что они перегородили дорогу лимузину королевы

Дело тянется еще с 2020 года, когда в стране проходили студенческие протесты и митинги.

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Пять человек в Таиланде могут казнить за то, что они встали на пути лимузина королевы. За последние годы были возбуждены сотни уголовных дел против участников протестов 2020 года. Но только пятерым подсудимым предъявлено обвинение в нарушении статьи 110 Уголовного кодекса. Об этом пишет Daily Mail.

Этот тайский закон запрещает "действия, наносящие ущерб свободе королевы, наследника и регента". Существует неопределенность в отношении того, использовалась ли эта часть закона в каком-либо предыдущем деле.

Инцидент произошел после антиправительственного митинга в Бангкоке 14 октября 2020 года — в годовщину народного восстания 1973 года, приведшего к падению десятилетней военной диктатуры.

Когда сотни протестующих шли к офисам премьер-министра в Доме правительства, королевский кортеж с лимузином, в котором ехала королева Сутхида, жена короля Махи Вачиралонгкорна, и его сын, принц Дипангкорн Расмиджоти, которому тогда было 15 лет, появился на том же маршруте.

Фотографии и видео, сделанные в тот день, не показывают, что кто-то явно угрожал кортежу королевы и самой королеве, хотя несколько человек в толпе показывают салют тремя пальцами, символ продемократического движения.

Протесты в Таиланде

Из толпы слышны громкие, но в основном неразборчивые крики, когда кортеж, окруженный полицейскими, медленно пробирается сквозь демонстрантов.

Королевский кортеж обычно строго охраняют, а маршруты закрываю для публики задолго до прибытия.

Студенческий активист Бункуанун Паотхонг, широко известный под своим прозвищем Фрэнсис, является одним из обвиняемых и имеет самый высокий авторитет из-за своего желания рассказать о деле.

В обвинительном заключении 23-летний Бункуанун Паотхонг, известный, как Фрэнсис и его товарищи обвиняются в том, что они оторвались от марша, чтобы призвать других протестующих заблокировать кортеж. Также утверждается, что они подрались с полицейскими, охранявшими путь автомобиля.

В недавнем интервью Associated Press Фрэнсис отрицал, что знал, что поблизости будет королевский кортеж, и сказал, что призвал людей отойти от машины королевы, как только они ее увидят.

Фрэнсис отметил, что хоть его и обвиняют в том, что он хотел нанести ущерб королеве, он как раз старался избежать конфликта всеми силами.

Через два дня Фрэнсис сдался полиции, и ему было предъявлено обвинение по статье 110. Минимальное наказание за осуждение — 16 лет лишения свободы, но возможны смертная казнь или пожизненное заключение.

Закон укрепляет высокий статус королевской семьи Таиланда, как и более часто используемый закон об оскорблении величества, согласно которому оскорбление монарха, его ближайших родственников и регента наказывается лишением свободы на срок от трех до 15 лет.

Преданность монархии долгое время была столпом тайского общества и до недавнего времени считалась неприкосновенной. Острые политические расколы, начавшиеся два десятилетия назад, отразились на его репутации, и общественные дебаты на эту тему стали более громкими, особенно среди молодежи, стремящейся к переменам.

Королева Сутхида и король Рама Х

Но оправдательные приговоры редки для тех, кто обвиняется в преступлениях против монархии.

Крицаданг Нутчарат из Thai Lawyers for Human Rights сказал, что нет никаких гарантий, что обвиняемых отпустят, или ограничатся небольшим сроком.

"Я думаю, что есть шанс, что на приговор будут влиять социальные тенденции, эмоции, чувства судей, прокуроров или общества по поводу того, должны ли эти люди быть признаны виновными или нет", — сказал он.

Судьи в Таиланде имеют репутацию консервативного бастиона, защищающего монархию.

Напомним, ранее король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X объявил второй королевой свою фаворитку Сининат Вонгваджирапакди. Маха организовал церемонию для Сининат в ее 36-й день рождения. На короле и его любовнице были одинаковые голубые костюмы, и они выпустили птиц и рыб с пирса в Бангкоке.