П'ятьох людей у Таїланді можуть стратити, за те, що вони перегородили дорогу лімузину королеви

Справа тягнеться ще з 2020 року, коли в країні відбувалися студентські протести та мітинги.

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П'ятьох людей у Таїланді можуть стратити за те, що вони стали на шляху лімузина королеви. За останні роки було порушено сотні кримінальних справ проти учасників протестів 2020 року. Але тільки п'ятьом підсудним висунуто обвинувачення в порушенні статті 110 Кримінального кодексу. Про це пише Daily Mail.

Цей тайський закон забороняє "дії, що завдають шкоди свободі королеви, спадкоємця і регента". Існує невизначеність щодо того, чи використовувалася ця частина закону в будь-якій попередній справі.

Інцидент стався після антиурядового мітингу в Бангкоку 14 жовтня 2020 року — у річницю народного повстання 1973 року, що призвело до падіння десятирічної військової диктатури.

Коли сотні протестувальників йшли до офісів прем'єр-міністра в Будинку уряду, королівський кортеж із лімузином, у якому їхала королева Сутхіда, дружина короля Махі Вачіралонгкорна, і його син, принц Діпангкорн Расміджоті, якому тоді було 15 років, з'явився на тому ж маршруті.

Фотографії та відео, зроблені того дня, не показують, що хтось явно погрожував кортежу королеви і самій королеві, хоча кілька людей у натовпі показують салют трьома пальцями, символ продемократичного руху.

Протести в Таїланді

З натовпу чути гучні, але здебільшого нерозбірливі крики, коли кортеж, оточений поліцейськими, повільно пробирається крізь демонстрантів.

Королівський кортеж зазвичай суворо охороняють, а маршрути закривають для публіки задовго до прибуття.

Студентський активіст Бункуанун Паотхонг, широко відомий під своїм прізвиськом Френсіс, є одним з обвинувачених і має найвищий авторитет через своє бажання розповісти про справу.

В обвинувальному висновку 23-річний Бункуанун Паотхонг, відомий, як Френсіс і його товариші звинувачуються в тому, що вони відірвалися від маршу, щоб закликати інших протестувальників заблокувати кортеж. Також стверджується, що вони побилися з поліцейськими, які охороняли шлях автомобіля.

У недавньому інтерв'ю Associated Press Френсіс заперечував, що знав, що поблизу буде королівський кортеж, і сказав, що закликав людей відійти від машини королеви, щойно вони її побачать.

Френсіс зазначив, що хоч його і звинувачують у тому, що він хотів завдати шкоди королеві, він якраз намагався уникнути конфлікту всіма силами.

Через два дні Френсіс здався поліції, і йому висунули обвинувачення за статтею 110. Мінімальне покарання за засудження — 16 років позбавлення волі, але можливі смертна кара або довічне ув'язнення.

Закон зміцнює високий статус королівської сім'ї Таїланду, як і більш часто використовуваний закон про образу величності, згідно з яким образа монарха, його найближчих родичів і регента карається позбавленням волі на строк від трьох до 15 років.

Відданість монархії довгий час була стовпом тайського суспільства і донедавна вважалася недоторканною. Гострі політичні розколи, що почалися два десятиліття тому, позначилися на його репутації, і громадські дебати на цю тему стали гучнішими, особливо серед молоді, яка прагне змін.

Королева Сутхіда і король Рама Х

Але виправдувальні вироки рідкісні для тих, кого звинувачують у злочинах проти монархії.

Кріцаданг Нутчарат із Thai Lawyers for Human Rights сказав, що немає жодних гарантій, що обвинувачених відпустять, або обмежаться невеликим терміном.

"Я думаю, що є шанс, що на вирок впливатимуть соціальні тенденції, емоції, почуття суддів, прокурорів або суспільства з приводу того, чи повинні ці люди бути визнані винними чи ні", — сказав він.

Судді в Таїланді мають репутацію консервативного бастіону, що захищає монархію.

Нагадаємо, раніше король Таїланду Маха Вачіралонгкорн Рама X оголосив другою королевою свою фаворитку Сінінат Вонгваджірапакді. Маха організував церемонію для Сінінат в її 36-й день народження. На королі та його коханці були однакові блакитні костюми, і вони випустили птахів і риб з пірсу в Бангкоку.