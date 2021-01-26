"Безпрецедентний випадок": король Таїланду оголосив свою коханку другою королевою

68-річний Маха Рама X організував церемонію для Сінінат в її 36 день народження.

Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон Рама X оголосив другою королевою свою фаворитку Сінінат Вонгваджірапакді. Про це повідомляє видання Bild.

68-річний Маха організував церемонію для Сінінат в її 36 день народження. Короля і його коханка були вбрані в однакові блакитні костюми; вони випустили птахів і риб із пірсу в Бангкоку.

Видання стверджує, що для колишньої єдиної таїландської королеви призначення суперниці є приниженням. Упоратися зараз зі стресом їй допомагає молодша сестра тайського короля.

Згідно з даними видання, це безпрецедентний випадок в історії таїландської монархії.

Як повідомляло в грудні видання South China Morning Post, прихильники першої таїландської королеви домагалися вигнання з країни фаворитки короля Сінінат Вонгваджірапакді.

Зазначимо, 1 травня 2019 король оголосив, що одружився зі своєю коханою, 40-річною Сутхіде Вачіралонгкорн, яка була начальницею його особистої охорони.

У вересні 2020 король Таїланду завершив свою самоізоляцію в розкішному німецькому готелі і повернувся до підданих.

Статки Махи Вачіралонгкорн оцінюються в 30 мільярдів доларів, до того ж він володіє значним авіапарком, призначеним виключно для його користування. У монарха є чотири літаки Boeing і три літаки Airbus, три літаки Sukhoi Superjet 100 російського виробництва, чотири легких винищувача Northrop F5-E і 21 вертоліт. Утримання парку коштує 64 мільйони доларів на рік.