"Беспрецедентный случай": король Таиланда объявил свою любовницу второй королевой

68-летний Маха Рама X организовал церемонию для Сининат в ее 36-й день рождения.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X объявил второй королевой свою фаворитку Сининат Вонгваджирапакди. Об этом сообщает издание Bild.

68-летний Маха организовал церемонию для Сининат в ее 36-й день рождения. На короле и его любовнице были одинаковые голубые костюмы, и они выпустили птиц и рыб с пирса в Бангкоке.

Издание утверждает, что для прежней единственной таиландской королевы назначение соперницы является унижением. Справиться сейчас со стрессом ей помогает младшая сестра тайского короля.

Согласно данным издания, это беспрецедентный случай в истории таиландской монархии.

Как сообщало в декабре издание South China Morning Post, сторонники первой таиландской королевы добивались изгнания из страны фаворитки короля Сининат Вонгваджирапакди.

Отметим, 1 мая 2019 года король объявил, что женился на своей возлюбленной, 40-летней Сутхиде Вачиралонгкорн, которая была начальницей его личной охраны.

В сентябре 2020 года король Таиланда завершил свою самоизоляцию в роскошном немецком отеле и вернулся к подданным.

Состояние Махи Вачиралонгкорн оценивается в 30 миллиардов долларов, к тому же он владеет внушительным авиапарком, предназначенным исключительно для его пользования. У монарха есть четыре самолета Boeing и три самолета Airbus, три самолета Sukhoi Superjet 100 российского производства, четыре легких истребителя Northrop F5-E и 21 вертолет. Содержание парка обходится в 64 миллиона долларов в год.