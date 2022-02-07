Жестокие компьютерные игры снижают чувствительность и способность сопереживать, - исследование

Уже после 40 минут игры в популярный шутер Call of Duty: Modern Warfare у испытуемых наблюдалось значительное снижение эмпатии.

Американские ученые выяснили, что длительное времяпровождение за компьютерными играми, которые содержат сцены насилия и жестокости снижает уровень эмпатии у человека. Игроки перестают сопереживать, становятся равнодушны к чужой боли и не реагируют на страдания других людей, сообщает PsyPost со ссылкой на Американскую психологическую ассоциацию.

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В ходе исследования ученые привлекли 56 студентов и разделили их на две категории — те кто играет в игры более, чем 8,5 часов в неделю и тех, кто не играет вообще. С помощью энцефалограммы исследователи стали изучать реакции мозга испытуемых в разных условиях.

В начале учащихся попросили оценить ряд фотографий, на которых были изображены разные болезненные реакции человека при бытовых увечьях — порезы, ушибы и т.п. Нейроны студентов, которые не играли в виртуальные игры, более активно реагировали на картинки. В то же время реакция любителей компьютерных игр была гораздо менее эмоциональна.

Во время второго этапа эксперимента участников обеих групп попросили 40 минут поиграть в популярный шутер Call of Duty: Modern Warfare. Сразу после игры студенты снова оценили болезненные фото. У не играющих в игры студентов чувствительность значительно уменьшилась, у тех, кто предпочитает виртуальные развлечения показатели остались такими же.

На основе эксперимента, ученые предположили, что жестокие игры не только снижают способность сопереживать и сочувствовать. Виртуальные развлечения снижают эмоциональное восприятие в целом, делая человека более равнодушным к каким-либо событиям в реальном мире.

Напомним, в Великобритании беглый преступник был пойман полицейскими после того, как вышел купить новую игру Call of Duty. Англичанин сбежал из тюрьмы, отбывая 17-летний срок за грабеж с применением огнестрельного оружия. Его арестовали двое полицейских после того, как он вышел, чтобы купить новую игру Call of Duty.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии 31-летний мужчина сломал позвонок из-за частой игры в виртуальной реальности. Пациент заявил врачам, что не падал, но долгое время совершал ритмичные движения шеей.