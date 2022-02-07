Жорстокі комп'ютерні ігри знижують чутливість та здатність співпереживати, — дослідження

Вже після 40 хвилин гри в популярний шутер Call of Duty: Modern Warfare у випробуваних спостерігалося значне зниження емпатії.

Американські вчені з'ясували, що тривалий час за комп'ютерними іграми, які містять сцени насильства та жорстокості, знижує рівень емпатії в людини. Гравці перестають співпереживати, стають байдужими до чужого болю та не реагують на страждання інших людей, повідомляє PsyPost з посиланням на Американську психологічну асоціацію.

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Під час дослідження вчені залучили 56 студентів і розділили їх на дві категорії: ті, хто грає в ігри понад 8,5 годин на тиждень, і ті, хто не грає взагалі. За допомогою енцефалограми дослідники почали вивчати реакції мозку учасників у різних умовах.

Спочатку студентів попросили оцінити групу фотографій, на яких зображено різні хворобливі реакції людини на побутові травми — порізи, ушкодження тощо. Нейрони студентів, які не грали у віртуальні ігри, активно реагували на картинки. У той час реакція любителів комп'ютерних ігор — менш емоційна.

Під час другого етапу експерименту учасників обох груп попросили 40 хвилин пограти в популярний шутер Call of Duty: Modern Warfare. Одразу після гри студенти знову оцінили фото з травмами. У тих студентів, які не грають в ігри, чутливість значно зменшилася, а в тих, хто віддає перевагу віртуальним розвагам, показники залишилися без змін.

На основі експерименту, вчені припустили, що жорстокі ігри не лише знижують здатність співпереживати та співчувати. Віртуальні розваги знижують емоційне сприйняття в цілому, роблячи людину байдужішою до будь-яких подій у реальному світі.

Нагадаємо, у Великій Британії втікача спіймали поліцейські після того, як він вийшов купити нову гру Call of Duty. Англієць втік із в'язниці, відбуваючи 17-річний термін за грабіж із застосуванням вогнепальної зброї. Його заарештували двоє поліцейських після того, як він вийшов, щоб купити нову гру Call of Duty.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині 31-річний чоловік зламав хребець через часту гру у віртуальній реальності. Пацієнт заявив лікарям, що не падав, але тривалий час рухав ритмічно шиєю.