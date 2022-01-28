31-річний чоловік зламав хребець через часту гру у віртуальній реальності (фото)
Пацієнт заявив лікарям, що не падав, але тривалий час здійснював ритмічні рухи шиєю.
Житель Німеччини зламав шию через регулярні рухи при використанні гарнітури віртуальної реальності. Такий випадок описали в науковому виданні Journal of Medical Case Reports.
31-річний чоловік звернувся до лікарні при Лейпцизькому університеті зі скаргою на гострий біль і набряк у ділянці шийного відділу хребта. Він розповів, що до чотирьох годин на день грав у VR, часто повторюючи одні й ті самі рухи руками, плечима та головою "відповідно до ритмічних візуальних і музичних вказівок".
У результаті сьомий шийний хребець сильно "стерся", а його остистий відросток тріснув, не витримавши навантажень. Як наголошують медики, це перший у світі стресовий перелом через віртуальну реальність, зазвичай від таких травм страждають спортсмени, військовослужбовці та шахтарі. Лікарі обстежили пацієнта за допомогою магнітно-резонансної томографії та виключили дефект м'яких тканин, після чого розпочали лікування із знеболювальними препаратами. Через 6 тижнів носіння бандажу німець відновився без ускладнень.
"Швидкі рухи під час гри у віртуальній реальності можуть призвести до травм шийного відділу хребта. На додаток до швидких рухів слід враховувати додаткову вагу гарнітури VR, а також відділення аудіовізуальних стимулів від пропріоцептивної інформації, що сприймається", — підкреслили автори дослідження.
Як пише Daily Mail, розваги з віртуальною реальністю в останні кілька років стали дуже популярними серед геймерів у Європі та США. Спеціальні окуляри або шоломи, які надягають на голову можуть важити до 610 грамів. Департамент бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великобританії попереджав про небезпеку падіння чи зіткнення з реальними предметами під час гри у VR-гарнітурі. У той же час пацієнт лікарні Лейпцизького університету стверджує, що не падав.
Раніше в Туреччині фермер використав віртуальну реальність, щоб підвищити надої в корів. Він одягав на тварин гарнітуру та показував луки як приємне видовище. У результаті кількість молока збільшилася з 22 до 27 літрів на день.