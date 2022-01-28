31-летний мужчина сломал позвонок из-за частой игры в виртуальной реальности (фото)

Пациент заявил врачам, что не падал, но долгое время совершал ритмичные движения шеей.

Житель Германии сломал шею из-за регулярных движений при использовании гарнитуры виртуальной реальности. Такой случай описали в научном издании Journal of Medical Case Reports.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

31-летний мужчина обратился в больницу при Лейпцигском университете с жалобой на острую боль и отек в области шейного отдела позвоночника. Он рассказала, что до четырех часов в день играл в VR, часто повторяя одни и те же движения руками, плечами и головой "в соответствии с ритмическими визуальными и музыкальными указаниями".

В результате седьмой шейный позвонков сильно "стерся", а его остистый отросток треснул, не выдержав нагрузок. Как подчеркивают медики, это первый в мире стрессовый перелом из-за виртуальной реальности, обычно от таких травм страдают спортсмены, военнослужащие и шахтеры. Врачи обследовали пациента при помощи магнитно-резонансной томографии и исключили дефект мягких тканей, после чего начали лечение с обезболивающими препаратами. Спустя 6 недель ношения бандажа, немец восстановился без осложнений.

Фото: Journal of Medical Case Reports Фото: Journal of Medical Case Reports Фото: Journal of Medical Case Reports

"Быстрые движения во время игры в виртуальной реальности могут привести к травмам шейного отдела позвоночника. В дополнение к быстрым движениям следует учитывать дополнительный вес гарнитуры VR, а также отделение аудиовизуальных стимулов от воспринимаемой проприоцептивной информации", — подчеркнули авторы исследования.

Как пишет Daily Mail, развлечения с виртуальной реальностью в последние несколько лет стали очень популярны среди геймеров в Европе и США. Специальные очки или шлемы, которые надевают на голову, могут весить до 610 граммов. Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании предупреждал о опасности падения или столкновения с реальными предметами во время игры в VR-гарнитуре. В то же время, пациент больницы Лейпцигского университета утверждает, что не падал.

Ранее в Турции фермер использовал виртуальную реальность, чтобы повысить надои у коров. Он надевал на животных гарнитуру и показывал луга в качестве приятного зрелища. В итоге количество молока увеличилось с 22 до 27 литров в день.