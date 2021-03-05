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Вирішив купити гру. У Британії впіймали втікача злочинця через нову Call of Duty (відео)

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великобританія, поліція, утікач, гра, call of duty
Фото: West Midlands Police

У минулому році Клінт Батлер втік з в'язниці, відбуваючи 17-річний термін і вирішив вийти в магазин за новою комп'ютерною грою під час локдауну.

У Великобританії злочинець-утікач був спійманий поліцейськими після того, як вийшов купити нову гру Call of Duty. Про це повідомляє Sky News.

У минулому році Клінт Батлер втік з в'язниці, відбуваючи 17-річний термін за злочини, включаючи грабіж і правопорушення із застосуванням вогнепальної зброї.

Після втечі з в'язниці близько півночі 28 листопада він оголошений у розшук поліцією. Його заарештували двоє поліцейських після того, як він вийшов зі свого укриття, щоб купити нову гру Call of Duty.

великобританія, поліція, утікач, гра, call of duty

Поліцейські Марк Оуен і Еллісон Браун помітили, що втікач з його другом вирішили різко розвернутися і бігти, коли вони побачили правоохоронців і вирішили їх опитати.

Коли офіцери запитали, чому Батлер був у місті під час локдауну, друг утікача відповів: "Я прийшов за новою Call Of Duty і не можу сидіти під замком". Один з поліцейських повідомив, що перевірить їхні дані, і тут Батлер вдарив його ногою в пах.

Офіцери схопили його, викликаючи підкріплення, а Батлер вдарив поліцейського кулаком по обличчю. Зрештою Батлер здався, і на нього наділи наручники.

Батлер був поміщений у в'язницю на 13 місяців за втечу з в'язниці і на шість місяців за напад на офіцерів — більше свого першого вироку, за яким він був би за гратами до 2024 року.

"Чому він вирішив ризикнути і повернутися до в'язниці, прийнявши ідіотське рішення приїхати в місто під час ізоляції з другом, щоб купити відеогру — залишиться загадкою", — повідомив один з керівників поліції Вест-Мідлендса Нік Роу.

Нагадаємо, що в січні з Казанківської виправної колонії №93, яка розташована в селі Новоданилівка в Казанківському районі Миколаївської області втекли двоє рецидивістів. Їхню втечу виявили в середу, 13 січня. У цей же день їх затримали на зупинці громадського транспорту "Універсам" у Миколаєві.