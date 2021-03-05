Вирішив купити гру. У Британії впіймали втікача злочинця через нову Call of Duty (відео)

У минулому році Клінт Батлер втік з в'язниці, відбуваючи 17-річний термін і вирішив вийти в магазин за новою комп'ютерною грою під час локдауну.

У Великобританії злочинець-утікач був спійманий поліцейськими після того, як вийшов купити нову гру Call of Duty. Про це повідомляє Sky News.

У минулому році Клінт Батлер втік з в'язниці, відбуваючи 17-річний термін за злочини, включаючи грабіж і правопорушення із застосуванням вогнепальної зброї.

Після втечі з в'язниці близько півночі 28 листопада він оголошений у розшук поліцією. Його заарештували двоє поліцейських після того, як він вийшов зі свого укриття, щоб купити нову гру Call of Duty.

Поліцейські Марк Оуен і Еллісон Браун помітили, що втікач з його другом вирішили різко розвернутися і бігти, коли вони побачили правоохоронців і вирішили їх опитати.

Коли офіцери запитали, чому Батлер був у місті під час локдауну, друг утікача відповів: "Я прийшов за новою Call Of Duty і не можу сидіти під замком". Один з поліцейських повідомив, що перевірить їхні дані, і тут Батлер вдарив його ногою в пах.

Офіцери схопили його, викликаючи підкріплення, а Батлер вдарив поліцейського кулаком по обличчю. Зрештою Батлер здався, і на нього наділи наручники.

Батлер був поміщений у в'язницю на 13 місяців за втечу з в'язниці і на шість місяців за напад на офіцерів — більше свого першого вироку, за яким він був би за гратами до 2024 року.

"Чому він вирішив ризикнути і повернутися до в'язниці, прийнявши ідіотське рішення приїхати в місто під час ізоляції з другом, щоб купити відеогру — залишиться загадкою", — повідомив один з керівників поліції Вест-Мідлендса Нік Роу.

Нагадаємо, що в січні з Казанківської виправної колонії №93, яка розташована в селі Новоданилівка в Казанківському районі Миколаївської області втекли двоє рецидивістів. Їхню втечу виявили в середу, 13 січня. У цей же день їх затримали на зупинці громадського транспорту "Універсам" у Миколаєві.