Рецидивистов, сбежавших из колонии под Николаевом, задержали на остановке

Сбежавшие из колонии мужчины были осуждены за кражи и разбой: у одного это девятая отсидка, у другого — шестая.

В среду, 13 января, сотрудники полиции задержали двух осужденных, которые утром того же дня сбежали из Казанковской исправительной колонии №93. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

Первого из них – Руслана Шевченко – в 22.50 задержали на остановке общественного транспорта "Универсам" в Николаеве. Сергея Быкова задержали там же, но в 23.15.

Заключенные сбежали из Казанковской исправительной колонии №93, которая находится в селе Новоданиловка в Казанковском районе Николаевской области. Их побег обнаружили в среду, 13 января, около 08.00.

У Руслана Шевченко шесть судимостей за кражи и грабеж с 2006 года. У Сергея Бойкова их девять, первую из которых он получил в 12 лет. Судили его за кражи, разбой, нарушение правил надзора и подделку документов.

Напомним, как сообщалось ранее, министр юстиции Денис Малюська рассказал, сколько Минюст заработал на платных камерах.