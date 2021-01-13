Из колонии под Николаевом сбежали два рецидивиста. У одного 9 судимостей, у второго – 6

Мужчины отбывают наказание за хулиганство, разбой и кражи.

Из Казанковской исправительной колонии №93, которая находится в селе Новоданиловка в Казанковском районе Николаевской области, сбежали двое заключенных. Как сообщает портал "Преступности.НЕТ", побег обнаружили в среду, 13 января, около 08.00.

Отбывающие наказание мужчины сбежали с участка социальной реабилитации. Речь идет о 37-летнем Руслане Шевченко и 32-летнем Сергее Бойкове.

У первого – шесть судимостей за кражи и грабеж с 2006 года. Ранее его приговаривали к трем условным срокам и один раз отпустили по амнистии. В 2018 году Шевченко присудили четыре года колонии за кражу, с тех пор он и находился в Новоданиловке. Его родственники живут в Вознесенске.

Приметы: рост 183 сантиметра, худощавый, волосы с проседью, глаза карие, большой нос, предплечья и частично кисти рук в татуировках – череп, карты, корона. Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, белые кроссовки и темную кепку.

Что касается второго заключенного – Сергея Бойкова, то у него девять судимостей. Первую из них он получил в 12 лет за хулиганство (год тюрьмы с отсрочкой). В 16 лет его осудили за кражу, за что он получил условный срок. Далее были судимости за нарушение правил надзора и разбой. Мужчина получал условно-досрочное освобождение, а в 2018 году был выпущен из тюрьмы из-за "закона Савченко". В Казанковской колонии он отбывает трехлетний срок за кражу и подделку документов. Родственники мужчины живут в Николаеве.

Приметы: рост 189 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, черные кроссовки, темную кепку, на кистях рук татуировки.

В колонии объяснили, что сбежать мужчинам удалось из-за плохой погоды. В Казанковском районе, как и по всей области, прошел снег. Синоптики прогнозируют мороз.

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