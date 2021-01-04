Своя кровать на Новый год. Малюська рассказал, сколько Минюст заработал на платных камерах (фото)
Министр юстиции похвастался результатами инициативы, которую многие правозащитники считают незаконной.
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что с момента создания платных камер в следственных изоляторах общая сумма поступлений превысила 2 млн грн.
Об этом он написал в Facebook.
"Под Новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен", – написал Малюська.
За счет этих средств в одной из камер Киевского следственного изолятора сделали ремонт. Малюська опубликовал фото платной камеры на 22 человека в Киевском следственном изоляторе, сделанные до и после ремонта.
"Новая камера в новом году! Помещение без плесени от Деда Мороза! Отдельное спальное место на Рождество!", – написал Малюська.
"Себестоимость: 67 450 гривен. Ну и традиционно напоминаю, за это ремонт уплачено 0 (ноль) гривень налогоплательщиков", – добавил министр.
Первые платные камеры появились в мае прошлого года в СИЗО Киева. Стоимость размещения в такой камере зависит от времени нахождения в ней: за сутки 2000 грн, за неделю – 8 тыс. грн, за месяц – 12 тыс. грн. Впоследствии они появились и в других городах, в частности Виннице и Житомире, Запорожье и Днепре, Николаеве и Одессе.
По мнению некоторых экспертов, внедрение платных камер в СИЗО – незаконно. В частности, Михаил Чаплыга считает, что "государство обязано обеспечить надлежащие условия для всех граждан в местах несвободы и особенно в СИЗО, где находятся еще невиновные граждане".
Отметим, ранее Малюська заявил о том, что в 2021 году "тюремная реформа" в государстве продолжится. Ожидается приватизация минимум четырех пенитенциарных учреждений, появление рейтинга тюрем, расширение тюремной инфраструктуры за счет открытия новых объектов, строительство СИЗО, а также принятие законов, которые полностью изменят систему уголовных наказаний.
Напомним, Денис Малюська заявил, что в ближайшее время в Украине может появиться новый вид наказания для преступников – пробационный надзор. Министерство юстиции уже подготовило соответствующий законопроект. Он также сообщил, что уже разработан крупный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за черту города.