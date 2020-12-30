Глава Минюста Денис Малюська рассказал, сколько тюрем продадут в следующем году

В этом году к активной фазе "Большой распродажи тюрем" помешали перейти бюрократические препятствия

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил о том, что в 2021 году "тюремная реформа" в государстве продолжится. Об этом он написал на своей странице в Facebook, подводя итоги уходящего года и озвучив планы на следующий.

Среди достижений реформы министр назвал появление платных камер в СИЗО с улучшенными условиями содержания, ремонт 25 бесплатных камер, а также уменьшение количества тюрем.

"Под нож" пошли 12 учреждений с худшими, по сравнению с аналогами, условиями содержания. Это позволило нам уменьшить количество сотрудников и несколько повысить заработные платы тем, кто остался", – сообщил глава Минюста.

Также в следующем году в Украине появятся новые СИЗО. Проектирование следственных изоляторов началось во Львове и под Киевом.

В ведомстве подготовили ряд законопроектов, которые меняют существующий механизм исполнения наказаний, регулируют статус и работу пенитенциарной службы, вводят ответственность за ненадлежащее содержание, привлечение частного сектора к тюремной инфраструктуре, обеспечивают соблюдение прав заключенных и осужденных и многое другое

Одной из неудач реформы в уходящем году Малюська назвал то, что не удалось перейти к активной фазе "Большой распродажи тюрем". Этому помешали многочисленные бюрократические препятствия. Однако надежды на успех инициативы в министерстве не теряют.

"С утверждением государственного бюджета на 2021 появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% – в спецфонд и, соответственно, на новое строительство , 30% – в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность, в конце концов, продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации", – пояснил министр.

Он добавил, что в 2021 году ожидается приватизация минимум четырех пенитенциарных учреждений, появление рейтинга тюрем, расширение тюремной инфраструктуры за счет открытия новых объектов, строительство СИЗО, а также принятие законов, которые полностью изменят систему уголовных наказаний.

Напомним, Денис Малюська заявил, что в ближайшее время в Украине может появиться новый вид наказания для преступников – пробационный надзор. Министерство юстиции уже подготовило соответствующий законопроект. Он также сообщил, что уже разработан крупный проект по переносу СИЗО из центров городов на окраины или за черту города.