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Решил купить игру. В Британии поймали беглого преступника из-за новой Call of Duty (видео)

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великобритания, полиция, беглец, игра, call of duty
Фото: West Midlands Police

В прошлом году Клинт Батлер сбежал из тюрьмы, отбывая 17-летний срок и решил выйти в магазин за новой компьютерной игрой во время локдауна.

В Великобритании беглый преступник был пойман полицейскими после того, как вышел купить новую игру Call of Duty. Об этом сообщает Sky News.

В прошлом году Клинт Батлер сбежал из тюрьмы, отбывая 17-летний срок за преступления, включая грабеж и правонарушения с применением огнестрельного оружия.

После побега из тюрьмы около полуночи 28 ноября он объявлен в розыск полицией. Его арестовали двое полицейских после того, как он вышел со своего укрытия, чтобы купить новую игру Call of Duty.

великобритания, полиция, беглец, игра, call of duty

Полицейские Марк Оуэн и Эллисон Браун заметили, что беглец с его другом решили резко развернуться и бежать, когда они увидели правоохранителей и решили их опросить.

Когда офицеры спросили, почему Батлер был в городе во время локдауна, друг беглеца ответил: "Я пришел за новой Call Of Duty и не могу сидеть взаперти". Один из полицейских сообщил, что проверит их данные и тут Батлер ударил его ногой в пах.

Офицеры схватили его, вызывая подкрепление, а Батлер ударил полицейскую кулаком по лицу. В конце концов Батлер сдался, и на него надели наручники.

Батлер был заключен в тюрьму на 13 месяцев за побег из тюрьмы и на шесть месяцев за нападение на офицеров — сверх своего первоначального приговора, по которому он был бы за решеткой до 2024 года.

"Почему он решил рискнуть вернуться в тюрьму, приняв идиотское решение приехать в город во время изоляции с другом, чтобы купить видеоигру — останется загадкой", — сообщил один из руководителей полиции Уэст-Мидлендса Ник Роу.

Напомним, в январе из Казанковской исправительной колонии №93, которая находится в селе Новоданиловка в Казанковском районе Николаевской области сбежали двое рецидивистов. Их побег обнаружили в среду, 13 января. В этот же день их задержали на остановке общественного транспорта "Универсам" в Николаеве.