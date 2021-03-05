Решил купить игру. В Британии поймали беглого преступника из-за новой Call of Duty (видео)

В прошлом году Клинт Батлер сбежал из тюрьмы, отбывая 17-летний срок и решил выйти в магазин за новой компьютерной игрой во время локдауна.

В Великобритании беглый преступник был пойман полицейскими после того, как вышел купить новую игру Call of Duty. Об этом сообщает Sky News.

В прошлом году Клинт Батлер сбежал из тюрьмы, отбывая 17-летний срок за преступления, включая грабеж и правонарушения с применением огнестрельного оружия.

После побега из тюрьмы около полуночи 28 ноября он объявлен в розыск полицией. Его арестовали двое полицейских после того, как он вышел со своего укрытия, чтобы купить новую игру Call of Duty.

Полицейские Марк Оуэн и Эллисон Браун заметили, что беглец с его другом решили резко развернуться и бежать, когда они увидели правоохранителей и решили их опросить.

Когда офицеры спросили, почему Батлер был в городе во время локдауна, друг беглеца ответил: "Я пришел за новой Call Of Duty и не могу сидеть взаперти". Один из полицейских сообщил, что проверит их данные и тут Батлер ударил его ногой в пах.

Офицеры схватили его, вызывая подкрепление, а Батлер ударил полицейскую кулаком по лицу. В конце концов Батлер сдался, и на него надели наручники.

Батлер был заключен в тюрьму на 13 месяцев за побег из тюрьмы и на шесть месяцев за нападение на офицеров — сверх своего первоначального приговора, по которому он был бы за решеткой до 2024 года.

"Почему он решил рискнуть вернуться в тюрьму, приняв идиотское решение приехать в город во время изоляции с другом, чтобы купить видеоигру — останется загадкой", — сообщил один из руководителей полиции Уэст-Мидлендса Ник Роу.

Напомним, в январе из Казанковской исправительной колонии №93, которая находится в селе Новоданиловка в Казанковском районе Николаевской области сбежали двое рецидивистов. Их побег обнаружили в среду, 13 января. В этот же день их задержали на остановке общественного транспорта "Универсам" в Николаеве.