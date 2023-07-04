Украинцы запускают производство новых FPV дронов для ВСУ: как они помогут на поле боя

По подсчетам экспертов, защитникам Украины сейчас необходимы 24 тысячи FPV-дронов, чтобы эффективно вести боевые действия.

Украинская компания готовится выпускать FPV-дроны, которые необходимы военным для контрнаступления на юге страны. Заниматься этим будет компания AirUnit, сообщает сайт dev.ua.

AirUnit до начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину поставляла на рынок технику DJI, Aaronia AG, EcoFlow. Сейчас компания перепрофилировалась и занимается обучением военных, а также собирается массово производить беспилотники типа FPV, которые украинские военные успешно применяют для нанесения ударов по оккупантам. Как правило, это быстрые и маневренные дроны, способные поднимать гранаты или взрывчатку.

У такой техники нет необходимости в дополнительной стабилизации. Квадрокоптером может управлять один оператор, у которого будет максимальный контроль над этим гаджетом. Кроме того FPV-дроны могут развивать скорость до 100 км/ч и практически неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы. Достигнув цели, FPV-дроны взрываются — именно поэтому такие беспилотники необходимы ВСУ в больших количествах.

Команда AirUnit Фото: Dev.ua

Эти дроны работают с помощью комплексной системы, состоящей из нескольких ключевых компонентов, включая камеру, передатчик, приемник и управляющий контроллер. С помощью этой техники можно снимать художественные видео, работать над созданием рекламных видеороликов, мониторить окружающую среду. Для военных эти дроны в первую очередь представляют ценность из-за возможностей отслеживать ситуацию на тех или иных участках фронта.

По предварительным оценкам аналитиков, для успехов в боевых действиях ВСУ уже сейчас необходимо 24 тысячи дронов тактического уровня. Эти потребности не могут закрыть БПЛА, которые закупаются в Китае. Поэтому эту нишу вызвался заполнить отечественный производитель.

Детали для дронов AirUnit Фото: Dev.ua

В AirUnit завершают автоматизацию процессов и готовят план построения собственной IT-команды. Первый этап — создание программ, необходимых для управления, разработки и производства БПЛА разного типа.

Напомним, в апреле 2023 года медиа писали, что в Украине сотнями производят ударные дроны по $200, но этого все равно мало. Украинские производители закрывают максимум 20% потребностей военных в БПЛА. Собирать дроны сильно мешают россияне, которые тоже обеспечивают свою армию летательными аппаратами.

А в конце марта аналитики рассказали о том, смогут ли ВСУ получить 100 000 FPV-дронов, которых боятся россияне. Небольшие беспилотники-камикадзе стоят меньше $1000, но кроме них украинцам нужны и БПЛА подороже.