ВСУ получат 500 новых беспилотников для контрнаступления: чем пополнилась "Армия дронов"
Боевые "птички" помогут украинским военным вести аэроразведку и сохранят жизни наших героев.
Украинские военные получат 500 новых беспилотников, полученных в рамках проекта "Армии дронов" благодаря платформе UNITED24. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
ВСУ передают разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии и уничтожать позиции врага. В частности, авиационные комплексы Penguine MK-2, которые надежно защищены от помех, ведь передают данные по зашифрованным цифровым каналам. Их арсенал также пополнят мощные FPV-коптеры Phoenix 03 Heavy UCAV, которые максимально точно уничтожают пункты наблюдения, способны попадать в блиндажи и атаковать бронетехнику. Для уничтожения танков, систем ПВО, Градов наши ВСУ усилили октокоптерами R18.
Также правительство закупило электронные комплексы артиллерийской разведки "Сова", чтобы точно определять координаты вражеских целей и корректировать огонь. "Армия дронов" также передадут популярные на фронте квадрокоптеры Mavic, их защитники используют для эффективной разведки и корректировки артиллерии, чтобы точными выстрелами уничтожать российскую технику на миллионы долларов.
Что именно получат украинские военные:
- 6 беспилотных авиационных комплексов Flirt Cetus;
- 3 квадрокоптера DJI M300;
- 40 беспилотных авиационных комплексов STEN-2;
- 100 беспилотных авиационных комплексов Phoenix 03 Heavy UCAV;
- 5 квадрокоптеров DJI Mavic 3Е;
- 18 квадрокоптеров Mavic 3T;
- 6 беспилотных авиационных комплексов R-18;
- 45 беспилотных авиационных комплексов SkyKni;
- 6 беспилотных авиационных комплексов Penguin MK-2;
- 2 беспилотных авиационных комплекса EOS C VTOL;
- 290 оптико-электронных комплексов "Сова".
Также военные получили 13 внедорожников Renault Duster для выполнения задач, связанных с обеспечением спецсвязи.
"Спасибо каждому, кто присоединился к сбору на Армию дронов. Продолжаем усиливать наших военных технологиями. Уже вскоре наши "птички" полетят туда, где они больше всего нужны, чтобы усилить оборону и сохранить как можно больше жизней военных. Это стало возможным благодаря вашим взносам! Спасибо всем, кто присоединился к сбору на "Армию дронов", — написал Михахйло Федоров.
4 июля Фокус писал, что Украину атакуют новые дроны, сделанные на заводе в РФ. В России с высокой вероятностью уже работает собственный завод по выпуску ударных дронов Shahed. Более того, ВС РФ уже успели применить в Украине первую партию этих БПЛА, написал эксперт Института Александра Поля Павел Вернивский.
Ранее появилась информация, что Россия договорилась с Ираном о запуске завода для сборки Shahed в Татарстане. Предполагается, что полноценное производство через несколько лет развернут на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга".