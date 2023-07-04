ВСУ получат 500 новых беспилотников для контрнаступления: чем пополнилась "Армия дронов"

Боевые "птички" помогут украинским военным вести аэроразведку и сохранят жизни наших героев.

Украинские военные получат 500 новых беспилотников, полученных в рамках проекта "Армии дронов" благодаря платформе UNITED24. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

ВСУ передают разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии и уничтожать позиции врага. В частности, авиационные комплексы Penguine MK-2, которые надежно защищены от помех, ведь передают данные по зашифрованным цифровым каналам. Их арсенал также пополнят мощные FPV-коптеры Phoenix 03 Heavy UCAV, которые максимально точно уничтожают пункты наблюдения, способны попадать в блиндажи и атаковать бронетехнику. Для уничтожения танков, систем ПВО, Градов наши ВСУ усилили октокоптерами R18.

Также правительство закупило электронные комплексы артиллерийской разведки "Сова", чтобы точно определять координаты вражеских целей и корректировать огонь. "Армия дронов" также передадут популярные на фронте квадрокоптеры Mavic, их защитники используют для эффективной разведки и корректировки артиллерии, чтобы точными выстрелами уничтожать российскую технику на миллионы долларов.

Армия дронов Фото: United24

Армия дронов Фото: United24

Что именно получат украинские военные:

6 беспилотных авиационных комплексов Flirt Cetus;

3 квадрокоптера DJI M300;

40 беспилотных авиационных комплексов STEN-2;

100 беспилотных авиационных комплексов Phoenix 03 Heavy UCAV;

5 квадрокоптеров DJI Mavic 3Е;

18 квадрокоптеров Mavic 3T;

6 беспилотных авиационных комплексов R-18;

45 беспилотных авиационных комплексов SkyKni;

6 беспилотных авиационных комплексов Penguin MK-2;

2 беспилотных авиационных комплекса EOS C VTOL;

290 оптико-электронных комплексов "Сова".

Также военные получили 13 внедорожников Renault Duster для выполнения задач, связанных с обеспечением спецсвязи.

Внедорожники для военных Фото: FEDOROV

"Спасибо каждому, кто присоединился к сбору на Армию дронов. Продолжаем усиливать наших военных технологиями. Уже вскоре наши "птички" полетят туда, где они больше всего нужны, чтобы усилить оборону и сохранить как можно больше жизней военных. Это стало возможным благодаря вашим взносам! Спасибо всем, кто присоединился к сбору на "Армию дронов", — написал Михахйло Федоров.

4 июля Фокус писал, что Украину атакуют новые дроны, сделанные на заводе в РФ. В России с высокой вероятностью уже работает собственный завод по выпуску ударных дронов Shahed. Более того, ВС РФ уже успели применить в Украине первую партию этих БПЛА, написал эксперт Института Александра Поля Павел Вернивский.

Ранее появилась информация, что Россия договорилась с Ираном о запуске завода для сборки Shahed в Татарстане. Предполагается, что полноценное производство через несколько лет развернут на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга".