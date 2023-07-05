Украинцы представят дрон Mini Shark в Стамбуле: чем он может заинтересовать турков

Mini Shark — это маленький украинский дрон, предназначений для оперативной разведки, который разработчик презентовал в апреле 2023 года.

На международной оборонной выставке IDEF-2023 в Стамбуле покажут новый украинский дрон Mini Shark производства Ukrspecsystems. Информация об этом появилась на официальной странице компании в Facebook.

Отметим, что IDEF — это международная выставка оборонной промышленности. По оценкам экспертов, входит в ТОП-10 мероприятий такого рода. В этом году она состоится уже в 16-1 раз и пройдет в Стамбуле (Турция) с 25 по 28 июля. Украинскую технологическую новинку представят на стенде партнеров NAUDI.

Что собой представляет украинский дрон Mini Shark

Это самый маленький дрон производства Ukrspecsystems. Благодаря своей портативности, дрон легко перемещать и перевозить в необходимые позиции.

Дрон и необходимые для него элементы можно транспортировать в двух рюкзаках. Несмотря на размер, разработчики оснастили БПЛА теми же технологиями, что и "полноценные" дроны.

Mini Shark стал "наследником" полноразмерного дрона Shark, который производитель выпустил в 2022 году. Однако, несмотря на свой размер, новый дрон способен выполнять те же задачи, что и остальные, но в несколько меньших объемах.

Беспилотник предназначен для оперативной разведки. Может находить наземные цели и передавать данные артиллеристам, группам спецназначения и сухопутным войскам.

Технические характеристики БПЛА Mini Shark:

дальность связи — 30 км;

размах крала — 2 м;

время работы — 2 часа в полете;

как приводится в действие — с помощью ручного запуска;

вес — 5 кг;

длина — 125 см;

радиус работы — 35 км.

Напомним, 27 апреля Ukrspecsystems представила новую модель беспилотника для военных под названием MiniShark на выставке платформы Brave1. Новый БПЛА предназначен для ведения разведки и поиска наземных целей, которые затем смогут уничтожить артиллерия, сухопутные войска или специальные подразделения ВСУ.

А в декабре 2022 года Ukrspecsystems модифицировала украинские разведывательные дроны Shark, добавив более емкий аккумулятор и крылья побольше. Благодаря этому продолжительность полета увеличилась в два раза — с 2 до 4 часов.