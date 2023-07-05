Украинцы представят дрон Mini Shark в Стамбуле: чем он может заинтересовать турков
Mini Shark — это маленький украинский дрон, предназначений для оперативной разведки, который разработчик презентовал в апреле 2023 года.
На международной оборонной выставке IDEF-2023 в Стамбуле покажут новый украинский дрон Mini Shark производства Ukrspecsystems. Информация об этом появилась на официальной странице компании в Facebook.
Отметим, что IDEF — это международная выставка оборонной промышленности. По оценкам экспертов, входит в ТОП-10 мероприятий такого рода. В этом году она состоится уже в 16-1 раз и пройдет в Стамбуле (Турция) с 25 по 28 июля. Украинскую технологическую новинку представят на стенде партнеров NAUDI.
Что собой представляет украинский дрон Mini Shark
Это самый маленький дрон производства Ukrspecsystems. Благодаря своей портативности, дрон легко перемещать и перевозить в необходимые позиции.
Дрон и необходимые для него элементы можно транспортировать в двух рюкзаках. Несмотря на размер, разработчики оснастили БПЛА теми же технологиями, что и "полноценные" дроны.
Mini Shark стал "наследником" полноразмерного дрона Shark, который производитель выпустил в 2022 году. Однако, несмотря на свой размер, новый дрон способен выполнять те же задачи, что и остальные, но в несколько меньших объемах.
Беспилотник предназначен для оперативной разведки. Может находить наземные цели и передавать данные артиллеристам, группам спецназначения и сухопутным войскам.
Технические характеристики БПЛА Mini Shark:
- дальность связи — 30 км;
- размах крала — 2 м;
- время работы — 2 часа в полете;
- как приводится в действие — с помощью ручного запуска;
- вес — 5 кг;
- длина — 125 см;
- радиус работы — 35 км.
Напомним, 27 апреля Ukrspecsystems представила новую модель беспилотника для военных под названием MiniShark на выставке платформы Brave1. Новый БПЛА предназначен для ведения разведки и поиска наземных целей, которые затем смогут уничтожить артиллерия, сухопутные войска или специальные подразделения ВСУ.
А в декабре 2022 года Ukrspecsystems модифицировала украинские разведывательные дроны Shark, добавив более емкий аккумулятор и крылья побольше. Благодаря этому продолжительность полета увеличилась в два раза — с 2 до 4 часов.