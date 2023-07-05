На кораблях ВС РФ появились загадочные полосы: они должны защищать от дронов

Оказывается, темные полосы сбивают с толку операторов дронов, и такой камуфляж применяли еще в Первую мировую.

Военные аналитики в США все чаще стали замечать загадочные черные полосы на кораблях оккупантов, стоящих в Черном море, пишет Business Insider. Разведка обнаружила, как на носовую часть российского фрегата "Адмирал Эссен" с ракетами "Калибр" наносят темную краску. Так же в соцсетях были обнаружены фото советского тральщика "Иван Голубец", который, похоже, был разрисован толстыми темными полосами по обеим сторонам.

Так зачем нужны эти темные полосы?

По мнению военно-морского исследователя Х. И. Саттона, таким образом оккупационный флот хочет сбить с толку операторов украинских дронов. Дело в том, что своими БПЛА операторы управляют с большого расстояния и должны обладать мастерством за короткий промежуток времени навести беспилотник на цель. Из-за большого расстояния до цели, задержки передачи сигнала, оптических эффектов морской поверхности и отражения неба это не всегда получается проделать идеально. К тому же, подобная маскировка способна скрыть истинные размеры и тип корабля, так что оператор может принять его за торговое или рыбацкое судно, или вообще не заметить, а значит атака будет сорвана.

На корвет "Адмирал Эссен" флота РФ наносят маскировочную покраску Фото: Скриншот

Сидхарт Каушал, научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных вооружений, сообщил журналистам, что попытка маскировки кораблей его не удивляет. Например, подобным образом ведущие армии мира будут камуфлировать свои беспилотные суда или лодки-камикадзе. По его словам, таким образом, обычная краска станет "простым и дешевым средством защиты от дронов".

По словам военных экспертов, Украина нашла простой и дешевый способ атаковать дронами-камикадзе морские суда РФ, оккупанты, в свою очередь, нашли простой и дешевый способ защищаться от атак беспилотников. "Конечно, это станет для украинских операторов дронов дополнительной головной болью", — отмечают аналитики.

"Полосатая маскировка" – не новинка, а старый метод

Любопытно, что подобный тип маскировки военных судов – это не современный метод камуфляжа. Подобную раскраску и различные виде нанесения полос на корабли использовали еще во времена Первой и Второй мировых войн.

Например, британский военно-морской флот впервые применил "ослепляющие" полосы и узоры во время Первой мировой войны. От союзников не отставали и США, которые подобными полосами пытались скрыть свои боевые суда от нацистов. Позже и немцы стали использовать полоски на кораблях. Самым известным стал снимок немецкого линкора "Бисмарк", чей нос и корма были окрашены в более темный цвет, чтобы запутать наблюдателей.

Корабль британских королевских ВМС Kildangan Корабль британских королевских ВМС Argus Корабль USS Charles S Sperry Корабль USS Siboney Корабль USS Nebraska

Фото взяты из архива исторических изображений publicdomainreview.org

Конечно, в те времена флот защищали не от дронов, а от налетов авиации, а так же от других вражеских кораблей и подлодок. Дело в том, что подобный камуфляж скрывал истинный размер и направление судов от капитанов вражеского флота, наблюдавших за ними в бинокль или через перископ.

Самое интересное, что камуфляж для кораблей придумали не военные, а художники, которые служили в ВМС. Например, известный художник-маринист Норман Уилкинсон будучи морским офицером, как раз и разработал "ослепляющий камуфляж", за что был удостоен в 1948 году ордена Британской империи и звания "Командор".

Линкор Bismarck нацистской Германии Фото: Открытые источники

Для разрисовки кораблей флот США привлекал англо-американских художников Эббота Тайера, Джорджа де Форест Браша, Эдварда Уодсворта, Максимилиана Тоха, Томаса Бентона и многих других.

С появлением радаров и инфракрасных датчиков морской камуфляж после Второй мировой потерял свою актуальность. Однако похоже он получил второе дыхание благодаря использованию дронов и теперь "полосатую маскировку" снова используют, пусть и в упрощенной форме.

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