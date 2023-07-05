Глава российского "Яндекса" предстанет перед судом за "пропаганду ЛГБТ", — СМИ

Директора подсанкционного в Украине "Яндекса" обвиняют в пропаганде ЛГБТ, так как на платформе "Кинопоиск" отсутствует маркировка 18+.

Исполнительному директору интернет-компании "Яндекс" Артему Савиновскому, грозит судебное преследование в российском суде за предполагаемые правонарушения в соответствии с так называемым законом страны о "пропаганде ЛГБТ", сообщает Reuters.

Ходатайство о привлечении к ответственности Савиновского было принято через день после того, как суд наложил штраф в размере 1 млн рублей (11 048 долларов США) на онлайн-базу данных фильмов под названием "Кинопоиск", принадлежащую Яндексу.

Представители компании "Яндекс" сообщил журналистам, что дело против Савиновского связано со штрафом за "неправильную маркировку ЛГБТ-фильмов". Речь идет о том, что некоторые фильмы из базы "Кинопоиска" не имеют метки "18+".

Это дело является административным, а не уголовным и не несет общественной опасности.

В Яндексе заявил, что обжалует любое судебное решение против своего гендиректора.

Россия усиливает подавление прав ЛГБТ, которое президент Владимир Путин пытается представить как свидетельство морального упадка в западных странах, от которого Россия должна быть защищена.

В декабре прошлого года Путин подписал закон, расширяющий ограничения на пропаганду того, что он называет "пропагандой ЛГБТ", фактически запрещающий любое публичное выражение поведения или образа жизни лесбиянок, геев, бисексуалов или трансгендеров в России.

Яндекс под санкциями Украины

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 254 юридических лиц, среди которых "Яндекс", "Компания ВК" и "Рамблер", а также другие российские IT-компании и предприниматели.

Об этом говорится в указе президента 227/2023 от 15 апреля 2023 года.

Ограничения касаются блокировки активов, полного прекращения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и прочее.

Срок применения санкции рассчитан на 10 лет.

Ранее Фокус писал о том, что музыкальные сервисы в РФ начали блокировать песню "Ой у лузі червона калина". Композиция на стриминговой платформе "Яндекс Музыка" заблокирована по требованию Роскомнадзора.

Отметим, что в оккупированном Крыму произошел скандал из-за украинской народной песни "Ой у лузі червона калина". Победительница конкурса "Миссис Крым-2022" Ольга Валеева в своем Instagram опубликовала ролик, на котором она со своей подругой исполняла композицию "Червона калина".