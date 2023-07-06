Россиян грозят отключить от мирового интернета: в Госдуме назвали альтернативу

Депутат Александр Хинштейн убеждает, что доступ ко Всемирной паутине могут отключить "извне", поэтому призвал усилить Рунет.

Россиян могут в ближайшее время отключить от мирового интернета. Такая информация появилась в телеграм-канале депутата Госдумы и главы комитета по информполитике Александр Хинштейн в четверг, 6 июля.

По его словам, интернет России могут "отключить извне" (что это означает конкретно, политик не объяснил). Поэтому отечественный аналог "всемирной паутины" — Рунет — нужно готовить к этому и сделать все, чтобы он оказался устойчивым и жизнеспособным.

Хинштейн убеждает журналистов и общественность в том, что сама РФ не хочет внедрять внутреннюю и закрытую от всего мира интернет-систему, как это случилось в Северной Корее. Однако профильные ведомства и министерства готовятся к тому, что страну могут отключить от магистральных линий связи.

Политик также добавил, что глобальное падение интернет-связи, которое произошло в среду, 5 июля, были запланированной тренировкой.

Напомним, 5 июля росСМИ написали о том, что в РФ попробовали отключить глобальный интернет. По информации журналистов, это могла быть проверка на то, выдержит ли Рунет нагрузку, если отключить его от международной сети. В результате граждане не могли купить билеты на поезд, а РЖД обвинила во всем хакеров.

Кроме того, 16 июня сообщалось, что в суверенный интернет в Российской Федерации будут пускать исключительно по паспорту. Даже VPN не поможет гражданам подключиться к обычной интернет-сети.