Средства РЭБ станут меньше и мощнее: инженеры создали новый усилитель на нитриде галлия

Эта разработка предназначена для замены силовых модулей СВЧ, и может работать на высоте боле 3 километров и в жару и в холод.

Компания Comtech анонсировала выпуск уникального радиочастотного и микроволнового усилителя мощности на основе нитрида галлия для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает сайт Electronics360. Главная его особенность в малых габаритах. Они составляют всего: 20х15х6,5 см.

Для того чтобы добиться компактных размеров модуля, инженеры компании использовали твердотельный усилитель на основе нитрида галлия, который и помог сделать конструкцию небольшой по своим размерам. В будущем такая технология пригодится для разработки радарных передатчиков, в которых пространство, охлаждение и мощность сильно ограничены.

Твердотельный усилитель мощности на основе нитрида галлия от компании Comtech работает на частотах от 7 ГГц до 11 ГГц и предназначен для замены силовых модулей СВЧ. Усилитель имеет стандартную выходную мощность более 200 Вт, минимальную выходную мощность высоких частот на 50 Ом 170 Вт. Так же модуль обладает типичным коэффициентом усиления по выходной мощности более 53 децибел, а максимальный входной РЧ-овердрайв на уровне 5 децибел-милливатт.

Устройство оснащено девятиконтактным комбинированным разъемом D для интерфейса управления постоянным током (от 24 В до 32 В). Необычный усилитель способен работать в довольно жестких температурных условиях: от -40 до +65 градусов. Так же модель полностью защищен от вибрации по мировому военному стандарту MIL-STD-810F, а максимальная высота, на которой без проблем сможет работать этот усилитель составляет 3 километра.

Мы уже рассказывали, что американские инженеры разрабатывают и испытывают уникальный "неуязвимый" GPS для самолетов, который сможет противостоять системам РЭБ России и Китая. Модуль EGI-M вскоре может появиться на всех военных истребителях ВВС США, а так же его установят на самолеты разведки E-2D Advanced Hawkeye.

Так же Фокус сообщал, что Путин приказал усилить советские ядерные бомбардировщики Ту-160. Они получат модернизированные системы радиолокационной борьбы. На модернизацию каждого Ту-160 нужно потратить около $180 млн.