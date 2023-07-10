В РФ представили новый дрон-бомбардировщик: почему он не станет опасным оружием (видео)

Разработчики уверяют, что их беспилотник может поднять до 5 кг боеприпасов, но вместо них пока используют бутылки с водой.

В России частные разработчики дронов показали беспилотный летальный аппарат, который должен был стать флагманом среди ударных беспилотников, но уже на стадии испытаний подвергся насмешкам. Фото дрона производители опубликовали в телеграм-канале.

По их заявлениям, дрон должен поднимать груз, весом в пять килограммов. Для того чтобы проверить это на практике, к беспилотному летальному аппарату привязали 5-литровую бутылку с водой, с которой дрон сделал круг над полем.

Во время испытаний россияне за неимением подходящего оборудования привязали к дрону бутылку с водой, которая должна была имитировать взрывчатку

В комментариях к сообщению российский дрон-"флагман" раскритиковали пользователи. Они указали, что у беспилотника слишком шумные винты. Также его небольшой размер делает дрон уязвимым даже для оружия типа автомата Калашникова.

"Максимум на пару-тройку вылетов. Аппарат получается дорогой. Это скорее деньгокачалка для дроноклепщиков, чем реальное оружие", — написал один из интернет-пользователей.

В комментариях к сообщению российский дрон-"флагман" раскритиковали пользователи.

Также создателям сделали замечание за то, что дрон поднимает слишком мало груза и в условиях боевых действий может оказаться неэффективным.

Российский новый дрон уже успели раскритиковать за несовершенство конструкции

К слову, разработчики уже начали интернет-голосование, которое должно определить название для беспилотника. Из вариантов — "Медведь", "Свиногрыз", "Ж" и "Пыщ-пыщ-оло-ло". Участникам опроса варианты показались скучными, и они предложили свои. Так, дрон предлагают назвать "Пивовоз" и "Шорох" (как объяснил пользователь, предложивший это название, беспилотник настолько сильно стрекочет винтами, что у него нет шансов подобраться к позициям противника незамеченным).

Люди в интернете посмеялись даже над названием нового российского дрона

Тем временем бойцы ВСУ рассказали, какие задание под Бахмутом выполняет дрон "Лелека". Идеальная погода для работы "Лелеки" — солнечная и безоблачная. Тогда беспилотник может подниматься на очень большую высоту и снимать происходящее внизу с помощью хорошего зума, оставаясь незамеченным для противника. Если небо затягивает облаками, дрону приходится снижаться

Кроме того в начале марта военные показали, как работает украинский дрон "Кажан". Беспилотный гексакоптер поднимает и сбрасывает боеприпасы весом до 20 кг, предназначенные для поражения боевой техники и живой силы ВС РФ. Это могут быть 82-мм и 120-мм мины, а также противотанковые мины. Система сброса позволяет "Кажану" устраивать бомбардировки, нанося удары прямо по целям противника, или дистанционно минировать территорию.