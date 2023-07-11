Украинскую систему Delta совместили с техникой НАТО: подключаются даже самолеты F-16

Военные проверили совместимость Delta с протоколами НАТО во время учений CWIX. Вскоре Силы обороны Украины смогут еще эффективнее применять систему в бою.

Украинская цифровая система боевого управления Delta прошла испытания НАТО — теперь ее могут интегрировать в западную технику, включая истребители F-16. Об этом 11 июля вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров проинформировал на своем Telegram-канале.

Совместимость Delta и НАТО

В июне в Польше состоялись ежегодные учения НАТО под названием Coalition Warrior Interoperability eXercise (CWIX), цель которых — совместить боевые и информационные технологии разных стран со стандартами Альянса. Украинскую Delta успешно совместили с 15 системами из 10 стран, 3 из них разработаны НАТО.

"Все тесты на взаимосовместимость были удачными, и Delta в который раз подтвердила свои уникальные возможности", — подчеркнул Михаил Федоров.

Кроме того, на учениях протестировали четыре протокола обмена информацией, которые западные партнеры передают Украине. По словам вице-премьера, все образцы техники, использующие их, смогут подключиться к Delta, чтобы Силы обороны Украины еще эффективнее действовали на поле боя. Самым важным протоколом чиновник считает Link 16, ведь он позволит украинской системе показывать военным данные с самолетов F-16.

Военные изучают систему Delta Фото: dou.ua

Что такое Delta и почему она важна

Система Delta позволяет украинским военным в реальном времени видеть поле боя на экране в виде карты с расположением своих и российских сил. Как отметил Михаил Федоров, это единственная платформа в арсенале Украины, которая подтягивает данные из самых разных источников: спутников, беспилотников, аэроразведки, радаров, чатботов и многих других. Учитывая эту информацию, командование может грамотнее планировать боевые операции и эффективнее вести контрнаступление.

"Иметь национальную военную систему, способную работать по современным стандартам, так же важно, как иметь боевых пилотов, способных быстро овладеть истребителями нового поколения. Это реальные достижения, которыми Украина должна гордиться и может смело демонстрировать партнерам в НАТО", — объяснил вице-премьер.

Как ранее писали, Delta оснастили современными средствами защиты от кибератак — специальные алгоритмы постоянно мониторят сетевой трафик и выявляют подозрительную активность. При этом военные могут запускать программу на разных устройствах: ноутбуках, планшетах и даже смартфонах.

В мае 2022 года глава наблюдательного совета общественной организации "Аэроразведка" Ярослав Гончар заявил, что Delta помогла ВСУ защитить Киев от российских захватчиков. Систему активно используют с начала полномасштабного вторжения РФ, в первую неделю три специалиста вручную наносили метки на карту, ориентируясь на сообщения из Интернета, вскоре они начали указывать путь беспилотникам, подтягивать данные от мобильных операторов и Госгеокадастра, спутниковые снимки, а также чатбот "єВорог", запущенный Минцифры.

Позже "Аэроразведка" предоставила доступ к "Дельте" подразделениям Сил обороны и другим государственным структурам, включая МВД, Нацгвардию, мобильных операторов и территориальную оборону. Благодаря этому защитники Украины принимали решения и действовали намного быстрее оккупантов.