Айтишники против оккупантов: как система "Дельта" помогла ВСУ защитить Киев

Мониторинговая система собирает данные из разных источников, позволяя украинским военным действовать намного быстрее противника.

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Система мониторинга "Дельта" сыграла важную роль в обороне Киева и освобождении Киевской области от российских войск. Подробности порталу DOU рассказал подполковник Ярослав Гончар глава наблюдательного совета общественной организации "Аэроразведка".

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Объединение волонтеров "Аэроразведка" появилось в 2014 году и со временем переросла сначала в подразделение ВСУ, занимающееся разработкой новых IT-технологий, беспилотных аппаратов, интеграцией уже готовых зарубежных систем. Одним из собственных проектов стала система ситуационной осведомленности "Дельта", которая собирает данные о расположении противника и о других угрозах.

Как заявил Ярослав Гончар, инструмент обеспечивает большинство процессов, необходимых для ведения боевых действий. С началом широкомасштабного вторжения войск РФ ее активно применяют на полях сражений. В первую неделю три сотрудника наносили метки на карту, ориентируясь на сообщения из онлайн-чатов, потом начали координировать беспилотники, привлекать данные от мобильных операторов и Госгеокадастра, спутниковые снимки, а также информацию, которую граждане сообщают через чатбот "єВорог". Получается общая картина, ориентируясь на которую ВСУ наносят удары.

Гончар утверждает, что именно "Дельта" во многом обеспечила успешную оборону Киева. "Аэроразведка" самостоятельно подключила к системе воинские подразделения и другие структуры, включая МВД, Нацгвардию, мобильных операторов и Тероборону — это позволило защитникам Украины действовать намного быстрее, чем россиянам. К организации присоединились айтишники, как украинские, так и зарубежные.

"Мы действовали намного быстрее их благодаря тому, что, не дожидаясь приказов, подключили к системе всех, кого считали необходимым. Конечно, прежде всего, военных", — отметил Гончар. — "Мы уничтожаем врага – грамотно распределяя ресурсы. Ситуационные центры — это межведомственная история, куда привлечены не только военные и ОО. Но именно общественная организация помогает "клеить" это".

Как пишет DOU, "Дельта" фактически заменила систему автоматизированного управления войсками "Дзвін", созданной по заказу Минобороны за 600 млн грн, однако в ходе аудита в ней были выявлены недостатки и риски

Ранее писали, что на вооружение ВСУ поступили защищенные ноутбуки Terra. Они не боятся грязи и пыли, а потому могут работать в полевых условиях без риска потерять информацию. Некоторые модели дополнительно защищены от электромагнитного излучения.

Известно также, украинцы сняли и выдали ВСУ позиции десятков вражеских станций связи при помощи чатбота "єВорог". Очевидцы отправляют фото и видео с мест размещения российской техники, в частности радиолокационных комплексов Редут-2УС. Эта информация помогает украинским защитникам оперативно уничтожать оборудование и лишать противника связи.