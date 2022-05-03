Айтішники проти окупантів: як система "Дельта" допомогла ЗСУ захистити Київ

Моніторингова система збирає дані з різних джерел, дозволяючи українським військовим діяти набагато швидше за супротивника.

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Система моніторингу "Дельта" відіграла важливу роль в обороні Києва та звільненні Київської області від російських військ. Подробиці порталу DOU розповів підполковник Ярослав Гончар, голова наглядової ради громадської організації "Аеророзвідка".

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Об'єднання волонтерів "Аеророзвідка" з'явилося у 2014 році й згодом переросло спочатку до підрозділу ЗСУ, який займається розробкою нових IT-технологій, безпілотних апаратів, інтеграцією вже готових закордонних систем. Одним із власних проєктів стала система ситуаційної поінформованості "Дельта", яка збирає дані про розташування противника та про інші загрози.

Як заявив Ярослав Гончар, інструмент забезпечує більшість процесів, необхідних для ведення бойових дій. З початком широкомасштабного вторгнення військ РФ її активно застосовують на полях битв. У перший тиждень три співробітники наносили мітки на карту, орієнтуючись на повідомлення з онлайн-чатів, потім почали координувати безпілотники, залучати дані від мобільних операторів та Держгеокадастру, супутникові знімки, а також інформацію, яку громадяни повідомляють через чатбот "єВорог". Виходить загальна картина, орієнтуючись на яку ЗСУ завдають ударів.

Гончар стверджує, що саме "Дельта" багато в чому забезпечила успішну оборону Києва. "Аеророзвідка" самостійно під'єднала до системи військові підрозділи та інші структури, включаючи МВС, Нацгвардію, мобільні оператори та Тероборону — це дозволило захисникам України діяти набагато швидше за росіян. До організації приєдналися айтішники як українські, так і закордонні.

"Ми діяли набагато швидше за них завдяки тому, що, не чекаючи наказів, під'єднали до системи всіх, кого вважали за необхідне. Звичайно, насамперед військових", — зазначив Гончар. — Ми знищуємо ворога — грамотно розподіляючи ресурси. Ситуаційні центри — це міжвідомча історія, де залучені не лише військові та ГО. Але саме громадська організація допомагає "клеїти" це".

Як пише DOU, "Дельта" фактично замінила систему автоматизованого управління військами "Дзвін", створену на замовлення Міноборони за 600 млн грн, проте під час аудиту в ній виявили недоліки та ризики.

Раніше писали, що на озброєння ЗСУ надійшли захищені ноутбуки Terra. Вони не бояться бруду та пилу, а тому можуть працювати в польових умовах без ризику втратити інформацію. Деякі моделі додатково захищені від електромагнітного випромінювання.

Відомо також, українці зняли та видали ЗСУ позиції десятків ворожих станцій зв'язку за допомогою чатбота "єВорог". Очевидці надсилають фото та відео з місць розміщення російської техніки, зокрема радіолокаційних комплексів Редут-2УС. Ця інформація допомагає українським захисникам оперативно знищувати обладнання та позбавляти супротивника зв'язку.