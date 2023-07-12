Россияне сообщили о захвате украинского дрона Jupiter Hunter-1: что о нем известно (фото)

Как заявляет производитель, беспилотник за $50 тысяч должен противостоять средствам РЭБ.

Россияне похвастались тем, что захватили упавший украинский беспилотник Jupiter Hunter-1. Его фотографии появились в российском Telegram-канале "Война История Оружие".

На фото беспилотник стоит на столе. На первый взгляд повреждений на нем не видно. Подробностей о том, где ВС РФ сбили украинский дрон, российская сторона не дает. Дополнительной информации об инциденте не сообщают и украинские военные.

Россиянам удалось захватить упавший украинский дрон Jupiter Hunter-1 Россиянам удалось захватить упавший украинский дрон Jupiter Hunter-1

Что собой представляет беспилотник Jupiter Hunter-1

Это украинский ударно-разведовательный дрон, оснащенный баллистическим калькулятором для регулировки точности, который противостоит РЭБ и средствам глушения благодаря быстродействующему режиму FHSS. С помощью универсального механизма сброса груза может за один вылет нести 4 боеприпаса. Создан группой компаний DEFENDER.ARMY.

В системе БПЛА Jupiter Hunter-1 используется комбинированная система с неподвижным крылом с четырехроторным композитным расположением крыла для решения проблемы вертикального расположения взлет и посадка БПЛА простым и надежным способом. В среднем такой дрон стоит около $50 тысяч.

Так выглядит украинский дрон Jupiter Hunter-1

Технические характеристики Jupiter Hunter-1:

взлетная масса — 34 кг;

рабочая высота — 4,5 км;

скорость — 120 км/ч;

радиус действия – 75 км;

дальность радиоуправления – 30 км;

время работы — от 1,5 до 3,5 часа в зависимости от полезной нагрузки.

Напомним, в начале мая росСМИ написали о том, что силы ПВО РФ сбили украинский дрон Shark неподалеку Белгорода. Отмечалось, что что на беспилотнике не нашли взрывчатку, зато обнаружили камеру с 30-кратным зумом.

А в конце мая в Курской области россиянам удалось сбить британский дрон Malloy T150. Беспилотник оснащен ретранслятором для управления в случае потери основного канала связи и нес одну мину.