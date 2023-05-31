"Впервые залетел": в Курской области сбили британский дрон Malloy T150 (фото)

По словам россиян, БПЛА нес ретранслятор связи и одну мину, но не успел ее сбросить.

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В Курской области россияне сбили беспилотник T150 производства британской компании Malloy Aeronautics. Об этом пишет российское медиа SHOT, приводя в доказательство фото.

По информации российских СМИ, Malloy T150 впервые с начала полномасштабной войны пересек границу и проник на территорию России, раньше его применяли только на передовой. Российские пограничники сбили летательный аппарат, судя по фотоснимкам, он упал посреди леса и не сильно пострадал.

Как отмечает Shot, беспилотник оснащен ретранслятором для управления в случае потери основного канала связи и нес одну мину. В целом Malloy T150 может пролетать до 70 километров и поднимать три мины калибра 82-мм, каждая весит чуть больше 3 кг.

Malloy T150, сбитый пограничниками в Курской области России Фото: Shot Malloy T150, сбитый в Курской области России Фото: Shot

Еще в мае 2022 года Великобритания решила отправить Украине квадрокоптеры Malloy T150 в рамках пакета военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов. Дроны успешно прошли испытания, проведенные Королевской морской пехотой, он способен летать в любых погодных условиях и в любом климате.

Первоначально Malloy T150 предназначен для перевозки грузов — он поднимает вес до 68 кг и держится в воздухе в течение 36 минут. Военные могут управлять дроном с помощью ноутбука, отмечая на цифровой карте путевые точки, которые БПЛА автономно проходит.

В апреле 2023 года в Курской области упал украинский дрон "Лелека-100". В России считают, что беспилотник летал над регионом, выискивая цели для минометчиков ВСУ.