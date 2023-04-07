В Курской области упал украинский дрон "Лелека-100", искавший цели для удара — россСМИ

Как утверждают в России, беспилотник искал позиции и технику ВС РФ для дальнейшего минометного обстрела со стороны ВСУ.

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Россияне приземлили украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100", летавший над Курской областью. Об этом 7 апреля сообщило российское медиа Mash, опубликовав фотографии якобы с места происшествия.

Как утверждает СМИ, летательный аппарат вел разведку в Курской области с целью определить российские позиции и места размещения боевой техники. В будущем ВСУ якобы планировали вести минометные обстрелы по полученным координатам.

Судя по фотографиям, беспилотник приземлился посреди поля практически невредимым. Можно предположить, что россияне воспользовались средствами радиоэлектронной борьбы, или же у дрона просто закончился заряд. Внешне летательный аппарат действительно напоминает разведывательный БПЛА "Лелека-100", разработанный украинской компании DeViRo.

Фото: Mash Фото: Mash

В июле 2022 года фонд "Повернись живим" передал ВСУ одни из первых дронов "Лелека-100". Один авиационный комплекс, состоящий из двух БПЛА и станции управления, стоит 1,44 млн грн. Каждый такой дрон может вести разведку на расстоянии до 50 км от оператора, поднимаясь на высоту 1,5 км и разгоняясь до 140 км/ч. Во время полета он в реальном времени передает информацию о расположении вражеских объектов для их последующего уничтожения с помощью артиллерии или РСЗО.

Одним из главных преимуществ военные называют устойчивость "Лелек" к средствам радиоэлектронной борьбы. Кроме того, беспилотники могут действовать днем и ночью благодаря хорошим камерам.

В марте писали, как дрон "Лелека-100" помог ВСУ уничтожить комплекс РЭБ "Поле-21" в Херсонской области. Беспилотник указал расположение цели группе "Лесники", которые затем нанесли точечные артиллерийские удары.