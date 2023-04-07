У Курській області впав український дрон "Лелека-100", що шукав цілі для удару — росСМІ

Як стверджують у Росії, безпілотник шукав позиції та техніку ЗС РФ для подальшого мінометного обстрілу з боку ЗСУ.

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Росіяни приземлили український розвідувальний безпілотник "Лелека--100", що літав над Курською областю. Про це 7 квітня повідомило російське медіа Mash, опублікувавши фотографії нібито з місця події.

Як стверджує ЗМІ, літальний апарат вів розвідку в Курській області з метою визначити російські позиції та місця розташування бойової техніки. У майбутньому ЗСУ нібито планували вести мінометні обстріли за отриманими координатами.

Судячи з фотографій, безпілотник приземлився посеред поля майже неушкодженим. Можна припустити, що росіяни скористалися засобами радіоелектронної боротьби, або ж у дрона просто закінчився заряд. Зовні літальний апарат справді нагадує розвідувальний БПЛА "Лелека--100", розроблений українській компанії DeViRo.

Фото: Mash Фото: Mash

У липні 2022 року фонд "Повернись живим" передав ЗСУ одні з перших дронів "Лелека-100". Один авіаційний комплекс, що складається з двох БПЛА та станції управління, коштує 1,44 млн грн. Кожен такий дрон може розвідуватися на відстані до 50 км від оператора, піднімаючись на висоту 1,5 км і розганяючись до 140 км/год. Під час польоту він у реальному часі передає інформацію про розташування ворожих об'єктів для їхнього подальшого знищення за допомогою артилерії або РСЗВ.

Однією з головних переваг військові називають стійкість "Лелек" до засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, безпілотники можуть діяти вдень та вночі завдяки гарним камерам.

У березні писали, як дрон "Лелека-100" допоміг ЗСУ знищити комплекс РЕБ "Поле-21" в Херсонській області. Безпілотник вказав розташування мети групі "Лісники", які потім завдали точкових артилерійських ударів.