"Слишком хорошо": судьи исключили реальное фото из конкурса, приняв за работу ИИ

Австралийка Сьюзи Догерти уверяет, что сфотографировала сына на своей iPhone, уловив прекрасный кадр, и это подтвердил владелец магазина, где был сделан снимок.

Неожиданный курьез случился на местном конкурсе фотографий одного из магазинов элитной одежды в Австралии. Там дисквалифицировали участницу Сюзи Догерти, поскольку заподозрили, что представленная ею фотография является результатом обработки с помощью ИИ, рассказывает Daily Mail. Любопытнее всего, что женщина просто сделала очень красивую фотографию на свой обычный iPhone и никак ее не обрабатывала.

Несмотря на все уверения Сюзи Догерти в подлинности и "чистоте" работы, жюри сочло фотографию "подозрительной" и не приняло ее для участия в конкурсе. Конкурсную фотографию женщина сделала на выставке Сиднейского музея электростанции, где ее сын был одет в тот же цвет, что и ванная комната инсталляции, и имитировал позу манекенов в нарядах Gucci.

"Это слишком хорошее фото и, хотя мы не можем быть полностью уверены, что представленное изображение было сделано с помощью искусственного интеллекта, но все же будем опираться на нашу интуиции", — сказали Сьюзи судьи конкурса.

Конечно, такая подозрительность жюри и последующая дисквалификация сбила с толку женщину, но Сьюзи не обижается. "Я думаю, что это действительно забавно, и я была очень польщена тем, что судьи сочли мою фотографию результатом работу ИИ. Значит она действительно роскошна", — говорит автор работы.

После того как эта новость облетела австралийские СМИ, владелец магазина и организатор конкурса связался с Сьюзи и недоразумение разрешилось. "Мы сегодня живем в удивительном мире, в котором благодаря технологиям теперь не способны отличить что реально, а что результат работы компьютеров и нейросетей", — сказал он журналистам. "К сожалению, из-за всей этой шумихи и скандалов вокруг искусственного интеллекта, особенно в сегменте генеративных нейросетей, которые умеют рисовать идеальные изображения, судьи на конкурсах стали очень подозрительными. Видимо они решили перестраховаться", — отметил владелец магазина.

Зато теперь фотоработу Сьюзи магазин собирается выставить в своей витрине и, возможно, ее удастся продать какому-нибудь ценителю фотоискусства. А Сьюзи Догерти говорит, что и дальше собирается участвовать в фотоконкурсах, раз у нее это так здорово получается делать снимки.

Ранее мы писали про то, что с помощью генеративного ИИ хакерам удалось вбросить фейк о "взрыве Пентагона", что привело даже к падению рынка акций. Вот так искусственный интеллект заставил весь мир вздрогнуть.