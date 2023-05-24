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Взрыв Пентагона и обвал рынка. Как искусственный интеллект заставил весь мир вздрогнуть

С развитием искусственного интеллекта весьма правдоподобные фейки плодятся гораздо легче, чем раньше. О том, чем это грозит миру, рассуждает эксперт Роман Комыза.

Роман Комыза
Роман Комыза
Эксперт, блогер
eye 84
пентагон, взрыв, фейк, искусственный интеллект
Взрыв Пентагона, придуманный искусственным интеллектом
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Сегодня утром появилось изображение взрыва в Пентагоне, сгенерированное ИИ.

Несколько уважаемых источников ретранслировали эту новость как реальное событие. В результате S&P 500 за считанные минуты упал на 30 пунктов. Колебания в рыночной капитализации составили около $500 млрд. И все из-за поддельного изображения, сгенерированного ИИ!

После того, как выяснилось, что это фальшивка, рынок восстановился.

искусственный интеллект, фейк Fullscreen
Искусственный интеллект создает искусственный мир, очень похожий на реальный
Фото: Нейросеть

Казалось бы, вроде ничего нового. Горячие новости и раньше были способны буквально взорвать рынок. И те, кто стояли за кулисами процесса, могли на этом сделать огромные деньги. Но такая ловкость рук всегда требовала также больших вложений и особых технических средств.

Разница в том, что сейчас запустить целый каскад фейковых новостей, на основе видео или изображений, сгенерированных ИИ, становится невообразимо легко. Практически для любых целей. Отличить правду от лжи становится все труднее. И это уже в самое ближайшее время отразится абсолютно на всем: на биржевых рынках, на итогах выборов, на отношениях между людьми, на международной политике… Масштаб последствий мы еще даже не представляем.

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