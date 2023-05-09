Скайнет вырывается на свободу. Почему война с искусственным интеллектом не имеет смысла

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На фоне споров о том, заменит ли искусственный интеллект миллионы работников и оставит ли он офисных клерков без корки хлеба, я припомнил познавательную историю.

Лет 200 с лишним назад в Британии началась промышленная революция и живых рабочих на ткацких фабриках стали заменять станками. Это сейчас ты можешь уйти в закладчики, ай-ти или просто в запой. В те годы для простого работяги из законных способов был только запой. И ведь не наймешься на другую фабрику, там тоже станки ставят. Тогда и появилось движение луддитов.

Называли они себя в честь то ли придуманного ткача, первым сломавшего ткацкий станок, то ли в честь ребенка ткача, то ли в память о легендарном короле-основателе Лондона. Луддиты занимались тем, что организовывали беспорядки на фабриках и ломали станки. А позже разрушали целые фабрики. Ночами ткачи собирались на пустошах за городом и тренировались в маршировании и военных маневрах.

Искусственный интеллект приходит на смену тому, что было раньше Фото: Getty Images

Члены местных горсоветов засылали к ним шпионов, за ними шла охота. По мере увеличения числа фабрик со станками и количества погромов в дело против голодных и злых безработных ткачей пришлось бросать армию. А за участие в беспорядках давали смертную казнь или ссылали каторжником в Австралию. На пике боев с луддитами в Британии сражались больше, чем на материке с Наполеоном.

Конечно же, луддиты проиграли. Воевать с технологическим процессом и регулярной армией глупо.

Я это все к чему. Сейчас Скайнет, который уже вырывается на свободу, не остановить.

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